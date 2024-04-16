Как накопить на квартиру и не тратить деньги на аренду в Казахстане

Чтобы собрать необходимую сумму денег для оформления ипотеки, нужно копить и вести свой бюджет. Помочь в этом могут различные программы по доступной аренде жилья. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Первоначальный взнос является важным условием для оформления ипотеки. Его размер зависит от двух основных факторов: стоимости жилья и требований ипотечной программы.

Однако процесс накопления нужной суммы денег может осложниться из-за необходимости выделять немалую часть доходов на аренду временного жилья. В итоге казахстанцы рискуют потратить слишком много времени и средств для достижения своей цели.

Помочь в накоплении первоначального взноса могут различные государственные программы, которые обеспечат казахстанцев арендным жильем по цене от 5 000 до 15 000 тенге в месяц (без учета коммуналки).

Для молодых казахстанцев

Программы аренды жилья без права выкупа для молодых граждан (до 35 лет) действуют только в трех мегаполисах страны: Астане, Алматы и Шымкенте. При этом участвовать могут все желающие и подходящие по критериям граждане, а не только очередники акиматов.

Так, для получения дешевой аренды потребуется:

не иметь собственного жилья (как самому участнику, так и членам его семьи) в течение пяти последних лет, включая и арендное жилье по госпрограммам;

быть постоянно прописанным в мегаполисе участия не менее трех лет;

иметь доход более 40 МРП (147 680 тенге на 2024 год) за последние полгода.

При этом кандидатов будут оценивать по балльной системе, которая включает в себя такие параметры, как вид деятельности, наличие семьи и детей, денежных накоплений и так далее.

Копилка. Иллюстративное фото: freepik.com

Победители конкурса получают арендную квартиру сроком на три года, за которые они должны успеть накопить нужную сумму денег для оформления ипотеки.

Дешевая аренда для очередников

Чтобы получить дешевое арендное жилье в других городах и независимо от возраста, участники должны относиться к одной из 11 категорий социально-уязвимых слоев населения (дети-сироты или дети без попечения родителей, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью, неполные семьи, лишившиеся жилья из-за катастроф и так далее).

Главное преимущество такой программы – договор аренды на пять лет с возможностью продления. Однако она также имеет свои требования к участникам:

доход на каждого члена семьи (кроме детей с инвалидностью) не должен превышать 3,1 прожиточного минимума, что равно 134 561 тенге в 2024 году;

в 2024 году; они не должны иметь собственного жилья в течение последних пяти лет и состоять в очереди в акимате;

быть постоянно зарегистрированным по месту жительства в своем регионе (в мегаполисах требуется постоянная прописка от трех лет).

О начале приема заявок для участия в подобных программах объявляется заранее в СМИ и местных акиматах. Подача документов осуществляется онлайн с использованием ЭЦП. Поэтому казахстанцам необходимо внимательно следить за соответствующими сообщениями.

Напомним, что некоторые казахстанцы также могут получить 1,5 млн тенге жилищной помощи от государства.