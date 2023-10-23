Абылкасымова рассказала Токаеву о мерах по снижению закредитованности казахстанцев

Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад о ситуации на финансовом рынке, мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения, говорится на официальном сайте.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разработке законопроекта по урегулированию неплатежеспособных банков для ужесточения ответственности акционеров банков и ограничению государственной поддержки.

Планируется введение законодательного запрета на выплату дивидендов и бонусов руководителям банков до полного погашения средств государственной поддержки.

Председатель Агентства сообщила о стабильности банковского сектора и росте всех финансовых показателей. С начала года активы банков выросли на 4,8% или до 46,7 трлн тенге. Кредитование экономики увеличилось на 11,5% или до 25,4 трлн тенге, в том числе кредиты МСБ – на 9,0% или до 6,6 трлн тенге.

В целях реализации поручения президента по стимулированию кредитования бизнеса разработаны новые пруденциальные меры по капиталу, ликвидности и залоговой политике банков, а также повышению кредитной активности иностранных дочерних банков. Планируется либерализация требований для вхождения иностранных инвесторов в банковский сектор.

Агентством разработаны и внесены в парламент законопроекты по продаже стрессовых активов через цифровые платформы, снижению закредитованности населения и установлению единой ставки по всем микрокредитам, ужесточению требований к коллекторской деятельности, противодействию финансовому мошенничеству.

Главе государства было доложено, что в рамках надзорной деятельности по итогам проверок прекращена деятельность 29 микрофинансовых организаций и 14 коллекторских агентств, применено 90 надзорных мер, наложено 338 штрафов на 105,3 млн тенге.

По итогам встречи глава государства поставил перед Агентством ряд задач по поддержанию финансовой стабильности, снижению закредитованности населения и усилению защиты потребителей финансовых услуг, стимулированию кредитования субъектов бизнеса.

Напомним, в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане – там ответили, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В августе казахстанцам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

Недавно депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. А на днях – приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев. Мадина Абылкасымова сообщила о том, что предлагается ввести требование, согласно которому выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

На днях выяснилось, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.