Казахстанцы стали чаще оформлять ипотеку на рыночных условиях

Из-за ухудшения условий льготных жилищных программ многие казахстанцы оформляют рыночную ипотеку. Каждый четвертый заем сейчас является коммерческим, передает Ассоциация финансистов Казахстана.

Ипотечный рынок в Казахстане сильно зависит от бюджета. Напомним, ранее аналитики заявляли, что лишь один жилищный заем из десяти оформлялся на коммерческих условиях.

Однако постепенно ситуация меняется. Из-за снижения финансирования жилищной программы "7-20-25" и роста ставок по другим льготным программам в стране наблюдается сильное падение спроса на государственные ипотеки.

По данным аналитиков, с января по июль 2023 года выдача новых ипотечных займов в рамках льготных программ составила 850 млрд тенге. Это сразу на 19,3% или на 205 млрд тенге меньше, чем было в прошлом году (1,1 трлн тенге).

При этом доля льготной ипотеки "7-20-25" в выдаче новых займов во втором квартале 2023 года упала с 9,4% до 5,7%, тогда как еще в 2022 году на эту жилищную программу приходилось 21,5% всех займов.

На этом фоне в стране наблюдается рост выдачи ипотек на рыночных условиях – сразу до 25%. Для сравнения: годом ранее их доля составляла лишь 9%.

Рынок ипотеки в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Также аналитики отметили изменение в структуре ипотечного портфеля. Если ранее весь рынок между собой делили четыре банка, то теперь их пять. Правда, самая большая доля по-прежнему принадлежит "Отбасы банку" – 59%. Остальную часть делят между собой Halyk Bank, Bereke Bank, "Банк ЦентрКредит" и "Фридом Банк Казахстан".

Какие суммы занимают казахстанцы

Далеко не каждый казахстанец может позволить себе приобрести жилье без оформления ипотечного займа. Всему виной цены на рынке недвижимости. Напомним, ранее стало известно, что первичное жилье стоит примерно на 4,4% дороже, чем год назад.

Это влияет и на средние суммы, которые занимают казахстанцы для покупки жилой недвижимости. Согласно данным аналитиков, примерно 47,7% заемщиков оформляют ипотеку объемом от 10 до 20 млн тенге.

Еще около 28,2% граждан занимают от 20 млн тенге и более. Порядка 19,7% казахстанцев берут жилищный кредит на сумму от 5 до 10 млн тенге и лишь 0,9% граждан – не более 3 млн тенге.

Рынок ипотеки в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом, согласно статистике, платежи по ипотечным займам по-прежнему занимают менее половины зарплаты (38%) среднестатистического казахстанца. Такой показатель аналитики связывают с высоким ростом номинальной заработной платы в стране, которая во втором квартале превысила 365 тыс. тенге.