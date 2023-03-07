Можно ли найти жилье дешевле 20 млн тенге в Алматы

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы цены на жилую недвижимость одни из самых высоких в стране, поэтому найти здесь дешевую квартиру очень сложно. Есть ли в мегаполисе бюджетные варианты, рассказали аналитики портала "Крыша".

С текущими ценами на жилье далеко не каждый казахстанец может себе позволить его приобрести. В некоторых случаях из-за высокой стоимости квадратных метров затруднительно даже воспользоваться государственными жилищными программами.

Так, например, ипотеку под 7% практически невозможно оформить в Алматы. Все из-за того, что по правилам льготной программы максимальная стоимость жилья в мегаполисе не должна превышать 25 млн тенге, а подходящие под условия квартиры стоят значительно дороже.

Однако, несмотря на то, что в Алматы стоимость квартир значительно выше, чем в среднем по Казахстану, даже здесь можно найти бюджетные варианты. Так, аналитики нашли более 3,5 тыс. объявлений о продаже жилья, чья стоимость не превышает 20 млн тенге.

Чаще всего продаются 1-комнатные и 2-комнатные квартиры в старых домах и комнаты в приватизированных общежитиях – на них приходится порядка 35% и 30% от всех объявлений соответственно. Что касается частных домов, то аналитикам удалось найти около 600 объявлений с подходящим бюджетом.

Какое жилье можно найти в Алматы

Самым бюджетным вариантом для Алматы является комната в общежитии. Минимальная стоимость такого жилья начинается от 5,3 млн тенге, и продавцы, как правило, идут на небольшой торг в пределах 50-200 тыс. тенге.

Такое жилье дешевое не просто так. Это небольшие комнаты площадью 10-15 квадратных метров. При этом кухня, туалет и душ являются общими на весь этаж.

Другими словами, такие квартиры предлагают лишь минимальный уровень комфорта. Это может оказаться хорошим вариантом "для старта" или для человека, который живет один. Также в будущем квартиру в приватизированном общежитии можно будет продать и использовать средства в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дешевые квартиры в Алматы

На данный момент в Алматы можно найти 1-комнатные и 2-комнатные квартиры стоимостью за 16-20 млн тенге. Как отмечают аналитики, большинство предложений приходятся на Турксибский, Жетысуский, Ауэзовский и Алатауский районы.

Обычно это квартиры в старом жилом фонде – в кирпичных и каркасно-камышитовых домах 1960–1975 годов постройки. Однако встречаются предложения и в относительно новых панельных домах 1980–1990 годов.

Площадь может варьироваться от 30 до 44 "квадратов". Кухни в таких квартирах небольшие – до 6 квадратных метров, а санузел обычно совмещенный.

Квартиры в жилых комплексах

Не все бюджетные варианты находятся в старых домах. Аналитики также нашли подходящие варианты в более новых жилых комплексах, которые были построены в 2000-2021 годах.

Большинство таких квартир расположены в Алатауском и Наурызбайском районах, однако их можно найти в Жетысуском и Турксибском районах. Обычно это студии площадью от 21 до 35 квадратных метров.

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Частные дома

Если подходящей квартиры не нашлось, возможно, стоит обратить внимание на частный сектор. За 15–20 млн тенге в Алматы можно найти 2-3 комнатный дом с небольшим участком. Обычно продаются каркасно-камышитовые дома 1950–1980 годов постройки.

Значительная часть таких домов расположена в Турксибском и Жетысуском районах. Также за такую сумму можно найти предложения о продаже недостроенных домов с участком.

Квартиры в строящихся ЖК

При покупке собственного жилья казахстанцы всегда могут попробовать сэкономить и приобрести квартиру в только строящемся жилом комплексе. Цены в этом случае могут оказаться на порядок ниже рыночных.

Однако, выбирая такую квартиру, покупатель сильно рискует. Поэтому при покупке строящегося жилья нужно помнить, что безопасное участие в долевом строительстве возможно только при выполнении застройщиками следующих условий:

получение гарантии Единого жилищного оператора АО «Казахстанская жилищная компания»;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

Как отмечают эксперты, все остальные виды сделок, такие как раннее бронирование, резервирование, инвестирование, уступка права требования, не имеют законной силы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012037-mozhno-li-nayti-zhile-deshevle-20-mln-tenge-v-almaty/