Средняя зарплата выросла до рекордных значений в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во втором квартале 2023 года среднемесячная зарплата в Казахстане составила более 365 тысяч тенге, что является рекордом за всю историю наблюдений. С новыми данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда оплаты труда на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

То есть при ее расчете учитываются зарплаты всех официально работающих казахстанцев, включая руководителей и неквалифицированных работников.

При этом отметим, что в основную статистику по средней зарплате обычно не входят малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. С их учетом показатель может быть меньше. Но он публикуется чуть позже.

Между тем, согласно первым данным по второму кварталу 2023 года, опубликованным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата за этот период составила 365 502 тенге.

По сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на целых 7,3%, а реальный рост заработной платы, то есть с учетом инфляции, составил 4,7%.

Если сравнивать с соответствующим кварталом 2022 года, то в номинальном выражении средняя зарплата увеличилась на 17,1%, а в реальном – на 1,2%.

В целом же данная сумма является самой высокой за всю историю наблюдений, то есть как минимум с 2016 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Средняя зарплата в регионах Казахстана

В региональном разрезе наибольший размер среднемесячной номинальной заработной платы во втором квартале 2023 года был зафиксирован в Атырауской (573 355 тенге), Мангистауской (531 208 тенге) областях и Ұлытау (474 421 тенге).

Наименьший – в Северо-Казахстанской области (273 814 тенге), Жетісу (274 205 тенге) и городе Шымкенте (290 858 тенге).

В Астане среднемесячная зарплата составила 467 121 тенге, а в Алматы – 420 380 тенге.

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

Самые высокие средние зарплаты наблюдаются в сфере финансовой и страховой деятельности (712 880 тенге), в информации и связи (546 609 тенге), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (488 928 тенге).

А самые низкие – в сфере искусства, развлечений и отдыха (214 751 тенге), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (224 889 тенге) и в сфере операций с недвижимым имуществом (243 410 тенге).

Напомним, что в Казахстане установили рекомендуемую минимальную заработную плату для преподавателей и профессоров высших учебных заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031530-srednyaya-zarplata-vyrosla-do-rekordnyh-znacheniy-v-kazahstane/