Как выплатить ипотеку и не остаться в долгах в Казахстане

Чтобы закрыть ипотеку и не остаться в долгах, нужно узнать точную сумму погашения, уточнить о наличии комиссий, взять справку об отсутствии долга и снять обременение с жилья, передает портал "Крыша".

Ипотека для многих казахстанцев является единственной возможностью приобрести собственное жилье. Однако ипотечные программы не всегда отличаются доступностью. Напомним, ранее стало известно, что средняя рыночная ставка по ипотекам в Казахстане находится в районе 20%.

Учитывая такой процент, многие казахстанцы подходят к оформлению ипотеки очень осторожно. Чтобы удачно выплатить жилищный заем и не остаться в долгах, нужно соблюсти некоторые правила.

Точная остаточная сумма займа

Заемщику нужно знать сумму остатка. Как правило это можно выяснить в мобильном приложении банка. Однако эксперты советуют обратиться к менеджеру. Он сможет назвать остаточную сумму на дату, когда будет произведен платеж, полностью закрывающий ипотеку.

Задолженность нужно заплатить полностью – до последнего тенге. Даже из-за мизерного остатка банк может продолжать начислять проценты, более того, считать это задолженностью по займу.

Если ипотека погашается досрочно, то нужно обязательно подать заявление в банк о своем намерении. Его можно написать в письменной форме либо подать через мобильное приложение банка, в котором оформлен кредит.

Если внести платеж без заявления банк продолжит начислять проценты за пользование кредитом, а сумма сверх ежемесячного платежа будет лежать на счете заемщика до следующей даты оплаты по займу.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штрафы и комиссии

Досрочно погасить ипотеку сразу после оформления может не получится. Дело в том, что при выдаче жилищного займа банк мог прописать в договоре условия по досрочному погашению.

В таком документе должен быть указан срок моратория и размер банковской комиссии, если погашение выпадет на это время. Если этой информации нет, значит нужно найти в договоре пункт об отсутствии штрафов за досрочное погашение.

В целом же по действующему закону банки могут взимать комиссию за частичное и полное досрочное погашение только:

в первые 6 месяцев с даты получения займа, если срок ипотеки составляет до одного года;

в первые 12 месяцев с даты получения займа, если срок ипотеки свыше одного года.

Учитывая эти правила, казахстанцы должны помнить, что удержание банком комиссии за досрочное частичное или полное погашение ипотеки, оформленной более года назад, незаконно. Как и в течение первых 14 дней.

Есть ли долг

Оплатив всю сумму, важно сохранить квитанцию об оплате. Также заемщику следует заказать в банке справку об отсутствии задолженности. В этом документе должны быть данные о заемщике, номер ипотечного договора, дата погашения и пометка о том, что задолженности больше нет.

Также стоит заказать выписку по кредитному счету, подтверждающую нулевой остаток.

Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Необходимые документы

Разобравшись с оплатой, казахстанцам нужно заняться документами на жилье. Договор купли-продажи, техпаспорт, государственный акт и другие важные документы можно забрать у менеджера банка.

Как отмечают эксперты, обычно срок обработки запроса составляет от 3 до 14 рабочих дней. Банк назначает дату и время встречи, на которой клиенту передают все документы на недвижимость.

Также важно забрать и закладную. Это очень важный документ, который нужен при снятии обременения с недвижимости. В большинстве банков ее выдают вместе с документами на недвижимость. В закладной должно быть прописано, что заемщик выполнил все условия по ипотеке.

Снятие обременения

Получив все необходимые документы, заемщику вместе с закладной и другими справками из банка нужно обратиться в ЦОН и снять обременение с купленной недвижимости.

Далее заемщику нужно убедиться, что обременений на его недвижимости действительно нет и все данные точно внесены в базу. Для этого нужно заказать справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость. В ней должно быть указано, что обременение снято.

Эти несложные шаги очень важны для того, чтобы стать полноценным владельцем купленного в ипотеку жилья. Они позволят избежать возможных проблем и ошибок, которые могут возникнуть во время выплаты ипотечного займа.