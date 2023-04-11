"Желающих – более 100 тысяч": о судьбе льготного автокредитования высказались в правительстве

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Роман Скляр в кулуарах кабмина ответил на вопрос, следит ли государство за исполнением программы автокредитования. Ранее сообщалось, что она будет ежемесячной, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что этим вопросом занимается холдинг "Байтерек".

"У него (холдинга – прим. ред.) есть эти средства. Да, действительно, по рефинансированию возможно ежемесячно всего лишь порядка 400-500 автомобилей выдавать по револьверной основе. А желающих – более 100 тысяч, которые хотят приобрести. Поэтому "Байтерек" сейчас рассматривает различные варианты, как он будет использовать эти средства", – добавил он.

В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. В тот день онлайн-платформу запустили в 10:00.

Сообщалось, что после запуска платформы подать заявку на льготный автокредит смог лишь 761 казахстанец, затем прием заявок был приостановлен, так как лимит исчерпали за первые 18 секунд.

Позже в Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт Autonesie.kz посетило 125 тысяч человек.

Льготное автокредитование в Казахстане

Обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Программа, как стало известно, работает по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Сообщалось, что после выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования снова "встанет на паузу" и возобновится только через месяц, когда поступят очередные платежи по кредитам.

В середине февраля первый вице-премьер Роман Скляр сообщил, что по автокредитованию правительство выполнило свою часть работы. По его словам, дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" со своими дочерними структурами.

Также здесь мы писали, сколько стоят авто, доступные по программе льготного автокредитования в Казахстане. А об условиях программы – тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2016314-zhelayuschih-bolee-100-tysyach-o-sudbe-lgotnogo-avtokreditovaniya-vyskazalis-v-pravitelstve/