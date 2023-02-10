Возможно ли оформить льготный автокредит без доплаты в Казахстане

Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

Льготный автокредит в Казахстане можно оформить без первоначального взноса. Но только в том случае, если стоимость машины не превышает 10 миллионов тенге. Более дорогой автомобиль придется приобретать с доплатой. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Основное условие программы льготного автокредитования в Казахстане заключается в том, что оформить его можно без первоначального взноса. Но это касается только заемщиков, выбравших автомобиль стоимостью до 10 миллионов тенге – это максимальная сумма кредитования.

Между тем на льготных условиях можно приобрести автомобиль стоимостью до 15 миллионов тенге. Но в таком случае без доплаты не обойтись – кредит выдадут только на 10 миллионов, а остальную стоимость машины нужно внести в качестве первоначального взноса.

При этом заемщики могут выбрать одну из 23 моделей. Цены на них подходят под условия льготного кредитования, но в более половине случаев превышают 10 миллионов.

При покупке каких автомобилей придется доплачивать или можно обойтись без доплаты, мы узнали, ознакомившись с их стоимостью на официальных сайтах двух производителей, участвующих в программе – Hyundai и Allur.

Данные были собраны 10 февраля 2023 года.

Какие машины можно купить без первоначального взноса

Меньше 10 миллионов тенге стоят всего пять машин разных марок, комплектаций, годов выпуска, типов кузова и других характеристик. В частности это:

Chevrolet Nexia – от 5 490 000 до 6 190 000 тенге ;

до ; Chevrolet Spark – от 5 590 000 до 5 890 000 тенге ;

до ; Chevrolet Cobalt – от 6 190 000 до 7 290 000 тенге ;

до ; Kia Picanto – от 6 990 000 до 7 890 000 тенге ;

до ; Hyundai Accent – 9 890 000 тенге.

Здесь и далее окончательную стоимость автомобилей, наличие той или иной комплектации и другие характеристики можно узнать в салонах официальных дилеров.

При этом напомним, что навязывать дополнительное оборудование, которое увеличит конечную цену, продавцы не имеют права.

Какие автомобили можно купить как с доплатой, так и без

Как мы уже отметили, комплектации, типы кузова, год производства и другие параметры у машин могут быть разные. От них зависит и цена авто.

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

Поэтому в зависимости от наличия машин с нужными характеристиками и запросов клиентов стоимость еще пяти марок, доступных по льготному автокредитованию, может быть как ниже так и выше 10 миллионов тенге:

JAC S3 – от 8 490 000 до 10 890 000 тенге ;

до ; Hyundai i30 – от 8 890 000 до 12 290 000 тенге ;

до ; Hyundai Elantra – от 9 190 000 до 14 490 000 тенге ;

до ; JAC J7 – от 9 690 000 до 10 590 000 тенге ;

до ; JAC S5 – от 9 990 000 до 11 690 000 тенге.

За какие машины придется доплачивать

За остальные марки автомобилей, скорее всего, придется доплачивать. А некоторые модели в более дорогих комплектациях и вовсе могут быть недоступны из-за стоимости, превышающей 15 миллионов тенге:

Kia Ceed – от 10 290 000 до 12 590 000 тенге ;

до ; Kia Soul – от 10 490 000 до 11 190 000 тенге ;

до ; JAC JS4 – от 10 790 000 до 12 690 000 тенге ;

до ; Chevrolet Tracker – от 10 900 000 до 12 200 000 тенге ;

до ; Hyundai Bayon – от 10 990 000 до 13 290 000 тенге ;

до ; Kia Seltos – от 11 790 000 до 12 490 000 тенге ;

до ; Hyundai Tucson – от 11 990 000 до 19 090 000 тенге ;

до ; Hyundai Sonata – от 12 290 000 до 18 990 000 тенге ;

до ; Kia Cerato – от 12 490 000 до 13 690 000 тенге ;

до ; Kia Sportage – от 12 890 000 до 14 190 000 тенге ;

до ; JAC S7 – от 13 290 000 до 14 290 000 тенге ;

до ; Kia K5 – от 13 690 000 до 15 790 000 тенге.

В список машин, доступных по программе льготного кредитования, также входит JAC JS6, но на сайте официального дилера информации о стоимости этого бренда нет.

Несмотря на то, что автомобиль можно выбрать заранее, исходя из своих предпочтений и возможностей, в первую очередь желающему его приобрести по программе льготного автокредитования нужно зарегистрироваться на специальном сайте, который запускается только в определенное время.

Также напомним, даже если авто будет куплено без первоначального взноса, все же придется потратиться, как минимум, на страховку КАСКО, которая при льготном автокредитовании является обязательной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2008920-vozmozhno-li-oformit-lgotnyy-avtokredit-bez-doplaty-v-kazahstane/