Как 761 казахстанец успел подать заявку на автокредит за 18 секунд, рассказали в ФРП

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Фонде развития промышленности РК на брифинге объяснили, как 761 казахстанцу удалось успеть подать заявку на льготный автокредит за первые 18 секунд работы платформы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в 10:00 в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки, а на 4-й минуте работы сайта заявки стали отклонять "в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя".

Позже в Банке развития Казахстана объяснили, что лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. За это время подать заявки успел 761 казахстанец.

В Фонде развития промышленности объяснили, как программа отбирает участников.

"Я сам неоднократно во время записи инструкции подавал заявку (на получение льготного автокредита - прим. ред.), у меня уходило менее 10 секунд. При выборе ЭЦП все данные дополнительно подтягиваются. Вам нужно заполнить только телефон и выбрать автопроизводителя", – сообщил глава департамента ФРП Сакен Сабиев.

Зампредседателя фонда Ринат Гаппаров, говоря об успевших подать заявку на автокредит за 18 секунд, добавил, что после старта программы подать заявку на сайте пытались одновременно 125 000 человек – далее среди них производилась автоматическая выборка 761 человека, который успел заполнить форму быстрее других.

"Они же не по очереди, а все одновременно заходили. Соответственно, программа выбирала из тех, кто первым заполнил, у всех было одинаковое время. (…)

Там не нужно было ничего заполнять, нужно было только указать номер телефона, его можно было скопировать и добавить через кнопку "вставить". Далее подписать через ЭЦП. Затем выбрать автопроизводителя", - сообщил Гаппаров.

Он добавил, что в фонде проверяли очередь в онлайн-режиме.

"Очередь двигалась очень быстро. Буквально каждый клик - и 100-150 мест занимались. Понимаю, что это может вызывать недоверие, но опубликовать списком личные данные граждан (успевших подать заявку - прим. ред.) мы не можем", - добавил Гаппаров.

По информации фонда, такие запуски на льготное автокредитование в Казахстане планируется делать каждый месяц. Дата следующего старта будет известна позже. При этом формат "скоростной" подачи заявок на кредит сохранится.

Напомним, программа льготного автокредитования была запущена в мае 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

После этого программу банки приостанавливали несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

В начале февраля в Фонде развития промышленности Казахстана сообщили о запуске платформы для подачи заявок на льготные автокредиты. Тогда же сообщалось, что после регистрации 761 участника программы кнопка подачи заявки перестанет быть активной, а прием заявок приостановится до марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008228-kak-761-kazahstanets-uspel-podat-zayavku-na-avtokredit-za-18-sekund-rasskazali-v-frp/