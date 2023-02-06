Почему сайт для заявок на льготные автокредиты перестал их принимать, объяснили в БРК

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Банке развития Казахстана объяснили, почему сайт для подачи заявок на льготное автокредитование перестал их принимать почти сразу после запуска платформы - лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд, сообщает официальный Telegram-канал БРК.

Как рассказали в БРК, в первые 18 секунд с начала старта платформы свои заявки зарегистрировал 761 казахстанец. За первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

"Сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной.

В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок", - говорится в сообщении.

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование, заработал сегодня в 10:00. Однако практически сразу в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки, а на 4-й минуте работы сайта заявки стали отклонять "в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя".

Напомним, программа льготного автокредитования была запущена в мае 2022 года. По ней казахстанцы могли взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

После этого программу банки приостанавливали несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

В начале февраля в Фонде развития промышленности Казахстана сообщили о запуске платформы для подачи заявок на льготные автокредиты. Тогда же сообщалось, что после регистрации 761 участника программы кнопка подачи заявки перестанет быть активной, а прием заявок приостановится до марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008171-spravilsya-s-nagruzkoy-padenie-sayta-dlya-zayavok-na-lgotnye-avtokredity-obyasnili-v-brk/