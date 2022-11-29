Почему казахстанцы предпочитают депозиты в тенге

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депозит – один из способов не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Однако перед тем как его открыть, вкладчикам, как правило, нужно выбрать валюту, в которой будут храниться средства. Как оказалось, многие предпочитают тенге, об этом сообщили аналитики Finprom.

Американская валюта отличается особой стабильностью, и инвестирование в нее может защитить сбережения казахстанцев от обесценивания.

Однако из-за этого возникает риск долларизации экономики – процесса, когда американская валюта начинает активно использоваться наравне с национальной и даже постепенно вытесняет ее в сделках.

На такую опасность указывали также и эксперты Международного валютного фонда (МВФ), когда советовали Национальному банку Казахстана повысить базовую ставку.

Впрочем, последние данные говорят о том, что в стране наблюдается обратная ситуация – дедолларизация. Население, хоть и активно скупает американскую валюту, все равно предпочитает открывать вклады в банках именно в тенге.

Как отмечают аналитики, по состоянию на конец сентября текущего года объем вкладов населения в казахстанских банках второго уровня составил 14,7 трлн тенге, увеличившись за год сразу на 17,1%. При этом 65,4% всех депозитов являются именно тенговыми. На иностранную валюту приходится лишь 34,6% вкладов.

Отметим, что еще пять лет назад (в сентябре 2017 года) ситуация была обратной: доля вкладов в иностранной валюте составляла 57,2%. В январе 2016 года этот показатель вообще достигал 80,4%.

Как рос объем тенговых депозитов в банках Казахстана. Инофграфика: finprom.kz

Почему казахстанцы предпочитают тенге

Несмотря на то, что тенге отличается высокой волатильностью и в 2022 году очень сильно «просел» по отношению к иностранным валютам, казахстанцы все равно предпочитают открывать депозиты в банках именно в национальной валюте.

Как отмечают эксперты, причины этому кроются в тех мерах, которые принимало государство в последние годы: повышение привлекательности депозитов в тенге, увеличение гарантируемой суммы, программа защиты тенговых вкладов и многие другие.

Так, например, после недавнего повышения Национальным банком РК базовой ставки аналогичное решение принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов, который увеличил рекомендуемые ставки по депозитам в тенге.

Таким образом, среднее вознаграждение по срочным тенговым вкладам физлиц в сентябре текущего года увеличилось до 12,2%, тогда как по долларовым оно осталось на уровне 0,9%.

Отметим, что у большинства банков ставка по депозитам значительно выше среднего показателя – в некоторых случаях она даже может превышать 16%. Другими словами, выгодность тенговых вкладов для населения очевидна.

Как изменялись ставки по депозитам. Инфографика: finprom.kz

Такая ставка при определенных условиях может оказаться прибыльнее, чем арендный бизнес. Ранее мы подробно рассказывали о том, за сколько лет окупится квартира, если сдавать ее в аренду.

Бесспорно, выигрывают тенговые депозиты и перед долларовыми, даже несмотря на то, что последние оказываются более устойчивыми к экономическим потрясениям.

"Если хранить 1 млн тенге на тенговом депозите в среднем на протяжении пяти лет, то прирост капитала составит 59% (плюс 593 958 тенге). В аналогичной ситуации при хранении денег на долларовом депозите, с учетом изменения курса тенге по отношению к доллару, заработок от долларового депозита за пять лет составит 501 336 тенге",— — приводят пример аналитики.

Не стоит также забывать и об инициативе государства по защите тенговых депозитов. После сильного ослабления отечественной валюты в начале текущего года правительство, во избежание долларизации банковских депозитов, пообещало выплатить каждому вкладчику, у которого на 24 февраля был открыт тенговый вклад, компенсацию в 10% от этой суммы.

Данное решение вполне могло также сподвигнуть казахстанцев оставить свои средства на счетах, а не переводить их в доллары.

Таким образом, в стране, несмотря на сложную экономическую ситуацию, происходит дедолларизация экономики, что, по мнению экспертов, способствует снижению рисков финансовой системы, повышению эффективности проводимой монетарной политики и становлению национальной валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1999392-pochemu-kazahstantsy-predpochitayut-depozity-v-tenge/