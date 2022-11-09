В каком случае казахстанцы могут лишиться 10% компенсации по депозитам

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

По некоторым депозитам в тенге в следующем году будут выплачены премии в размере 10%. Однако далеко не все потенциальные получатели компенсации подали необходимые заявки на выплаты. Об этом сообщили в пресс-центре Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Казахстанцы, у которых до 24 февраля 2022 года были открыты депозиты в тенге, могут рассчитывать на премию от государства в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете на тот момент.

Число таких вкладчиков, согласно данным КФГД, составляет около 5 млн человек. Однако выплаты получат не все владельцы депозитов, а только те, кто до 1 января 2023 года подаст соответствующее заявление в банк, в котором открыт вклад. Как сообщили в фонде, многие казахстанцы до сих пор этого не сделали.

На текущий момент из 5 млн потенциальных получателей компенсации заявки подали более 1,5 млн человек, то есть лишь 30% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям программы.

Остальные могут упустить эту возможность, если не подадут заявление. В КФГД между тем призывают ей воспользоваться – о том, как это можно сделать, мы писали здесь.

Напомним, премию начнут начислять в следующем году на сберегательные, срочные, несрочные вклады, образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений.

Важным условием компенсации является валюта, в которой открыт депозит – это обязательно должен быть тенге.

Впрочем, даже те казахстанцы, которые подали заявку могут попасть в ситуацию, когда размер компенсации может уменьшиться или же ее назначение вовсе отменят. Ранее мы подробно рассказывали о том, как не потерять выплату от государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1996367-mnogie-kazahstantsy-mogut-lishitsya-10-kompensatsii-po-depozitam/