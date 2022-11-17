В каких городах Казахстана выгоднее сдавать жилье в аренду

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сдача жилой недвижимости в аренду может оказаться очень выгодным решением. Однако перед тем, как стать арендодателем, нужно учесть стоимость жилья и средние цены на аренду. О том, в каких городах Казахстана оно оказалось самым доходным, рассказали аналитики портала «Крыша».

Несмотря на то, что цены на аренду жилья в Казахстане уже несколько недель продолжают снижаться (за первую неделю ноября стоимость снизилась на 4%), они все еще выше показателей, которые были в сентябре текущего года.

Поэтому многие владельцы квартир могут задуматься о том, чтобы начать сдавать их арендаторам. Такое решение может оказаться очень выгодным, но важно также учитывать различные факторы, которые повлияют на доходность.

Первое, о чем нужно задуматься, это то, за сколько лет окупится квартира. Если вы принимаете импульсивное решение сдать жилье в аренду пока «высокие цены» и не собираетесь этим заниматься долгие годы, возможно, что «игра не стоит свеч» и будущие расходы на ремонт и другие побочные затраты полностью «съедят» ваш доход.

Если же вы серьезно решили заняться арендным бизнесом, то должны понять, что какое-то время доход от сдачи квартиры будет только "отбивать" ее стоимость. По данным аналитиков, максимальная окупаемость арендного жилья в Казахстане на сегодня составляет 13 лет и 7 месяцев, а минимальная – 8 лет.

Средний показатель по 12 городам – 9,7 года.

Стоит отметить, что эти расчеты были получены на основании средней арендной ставки и цены продажи на вторичном рынке по данным портала "Крыша", актуальным на середину ноября.

Где выгоднее всего заниматься арендным жильем

Самое доходное жилье для сдачи в аренду на данный момент расположено в Уральске. Как отмечают аналитики, полностью окупить затраты на приобретение квартиры в этом городе, сдавая ее в аренду, можно ровно за 8 лет. Сейчас цена за один квадратный метр на вторичном рынке составляет 311,5 тыс. тенге, а аренда – 3 226 тенге за "квадрат".

Алматы, несмотря на самую дорогую аренду в стране, по окупаемости затрат заняла только второе место. Здесь компенсировать затраты на покупку жилья можно за 8 лет и 3 месяца.

Замыкает тройку лидеров Актобе. Из-за резкого роста цен на аренду (в конце сентября они выросли на 50%) окупаемость затрат на покупку жилья на сегодня составляет 8 лет и 5 месяцев.

А вот в Шымкенте арендаторам придется набраться терпения. У третьего города страны оказалась самая худшая окупаемость арендного жилья. При нынешних ценах здесь владельцам «в холостую» придется сдавать квартиру целых 13 лет и 7 месяцев.

Стоит отметить, что еще два месяца назад у Шымкента показатель был еще хуже – 14 лет и 9 месяцев.

Также отличились низкой доходностью Петропавловск (11 лет) и Павлодар (10 лет и 2 месяца). В Астане квартира окупится в среднем за 9 лет и 1 месяц.

Окупаемость аренды в Казахстане. Таблица: krisha.kz

Таким образом, можно отметить, что арендный бизнес может быть довольно выгодным, однако казахстанцам не следует рассчитывать на быстрый заработок – ждать окупаемости придется в среднем 10 лет. Другими словами, доход составляет около 10% в год.

Напомним, на данный момент средняя ставка по депозиту в тенге равна 14 %. Возможно, в текущих условиях для некоторых казахстанцев вклад в банке под высокий процент может оказаться более предпочтительным способом дополнительного заработка, нежели аренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1997523-v-kakih-gorodah-kazahstana-vygodnee-sdavat-zhile-v-arendu/