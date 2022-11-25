Спрос на евро сильно упал в Казахстане

В октябре текущего года интерес казахстанцев к европейской валюте сильно упал. Чистые продажи евро оказались на минимуме с начала года. О том, какую иностранную валюту предпочитали покупать казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.
В сентябре 2022 года в Казахстане впервые с начала года нетто-продажи (продажа минус покупка обменными пунктами) российской валюты оказались в минусе. Другим словами, население чаще продавало рубли, чем покупало их.
Октябрь же отметился другим явлением – сильным падением спроса на евро. По данным Национального банка РК, за месяц жители страны приобрели европейской валюты на общую сумму 13,6 млрд тенге (с учетом сдачи).
Это самый низкий показатель с начала года. Для сравнения, в сентябре 2022 года население скупило в 2,3 раза больше евро – на сумму в 32,1 млрд тенге.
Более низкие нетто-продажи евро в последний раз были зафиксированы только в мае 2021 года – тогда объем купленной валюты составил всего 8,5 млрд тенге.
Что интересно, в августе и сентябре евро очень сильно просел в своей стоимости, в некоторых обменных пунктах он даже продавался дешевле доллара. В октябре его цена, несмотря на колебания, оставалась довольно низкой, что в теории могло сподвигнуть население скупать европейскую валюту. Однако, как видно из статистики, этого не произошло.
Сейчас евро «оклемался», и на момент написания статьи его стоимость, согласно официальному курсу Национального банка, составляет 485,43 тенге – за день иностранная валюта подорожала сразу на 7,88 тенге.
Что покупали казахстанцы
Вместо скупки европейской валюты население все свое внимание обратило на доллар. Спрос на американскую валюту за месяц сильно вырос. Нетто-продажи в октябре составили сразу 164,7 млрд тенге. В сентябре этот показатель был равен лишь 113,6 млрд тенге.
Чаще всего доллар покупали в Алматы (58,2 млрд тенге) и в Шымкенте (33 млрд тенге).
А вот рубль наконец-то вышел «из минуса». После сентября, когда нетто-продажи оказались отрицательными (минус 2,2 млрд тенге), спрос на российскую валюту сильно вырос, и ее «чистые» продажи в октябре составили 6,9 млрд тенге.
Впрочем, по сравнению с показателями в начале года это все равно очень мало. Например, в январе нетто-продажи рубля составляли 80,9 млрд тенге, то есть почти в 12 раз больше текущего объема.
Вместе с рублем «из минуса» также вышел и британский фунт стерлингов. В сентябре его нетто-продажи составили минус 655,5 млн тенге, а в октябре выросли до 505,6 млн тенге.
В то же время спрос на китайскую валюту просел в два раза – с 115,2 млн тенге в сентябре до 54 млн тенге в октябре. Последний раз рекордный спрос на юань наблюдался в марте текущего года – тогда население скупило его сразу на 474,4 млн тенге.
Напомним, недавно мы рассказывали о внезапной популярности тенге на Московской бирже – российские инвесторы массово скупали казахстанскую валюту. Связано это было с тем, что Россия активно начала заменять доллар и евро в международных операциях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998932-spros-na-evro-silno-upal-v-kazahstane/