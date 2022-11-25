Спрос на евро сильно упал в Казахстане

Купюры на прищепках. Иллюстративное фото: pixabay.com

В октябре текущего года интерес казахстанцев к европейской валюте сильно упал. Чистые продажи евро оказались на минимуме с начала года. О том, какую иностранную валюту предпочитали покупать казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре 2022 года в Казахстане впервые с начала года нетто-продажи (продажа минус покупка обменными пунктами) российской валюты оказались в минусе. Другим словами, население чаще продавало рубли, чем покупало их.

Октябрь же отметился другим явлением – сильным падением спроса на евро. По данным Национального банка РК, за месяц жители страны приобрели европейской валюты на общую сумму 13,6 млрд тенге (с учетом сдачи).

Это самый низкий показатель с начала года. Для сравнения, в сентябре 2022 года население скупило в 2,3 раза больше евро – на сумму в 32,1 млрд тенге.

Более низкие нетто-продажи евро в последний раз были зафиксированы только в мае 2021 года – тогда объем купленной валюты составил всего 8,5 млрд тенге.

Что интересно, в августе и сентябре евро очень сильно просел в своей стоимости, в некоторых обменных пунктах он даже продавался дешевле доллара. В октябре его цена, несмотря на колебания, оставалась довольно низкой, что в теории могло сподвигнуть население скупать европейскую валюту. Однако, как видно из статистики, этого не произошло.

Сейчас евро «оклемался», и на момент написания статьи его стоимость, согласно официальному курсу Национального банка, составляет 485,43 тенге – за день иностранная валюта подорожала сразу на 7,88 тенге.

Евро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что покупали казахстанцы

Вместо скупки европейской валюты население все свое внимание обратило на доллар. Спрос на американскую валюту за месяц сильно вырос. Нетто-продажи в октябре составили сразу 164,7 млрд тенге. В сентябре этот показатель был равен лишь 113,6 млрд тенге.

Чаще всего доллар покупали в Алматы (58,2 млрд тенге) и в Шымкенте (33 млрд тенге).

А вот рубль наконец-то вышел «из минуса». После сентября, когда нетто-продажи оказались отрицательными (минус 2,2 млрд тенге), спрос на российскую валюту сильно вырос, и ее «чистые» продажи в октябре составили 6,9 млрд тенге.

Впрочем, по сравнению с показателями в начале года это все равно очень мало. Например, в январе нетто-продажи рубля составляли 80,9 млрд тенге, то есть почти в 12 раз больше текущего объема.

Вместе с рублем «из минуса» также вышел и британский фунт стерлингов. В сентябре его нетто-продажи составили минус 655,5 млн тенге, а в октябре выросли до 505,6 млн тенге.

В то же время спрос на китайскую валюту просел в два раза – с 115,2 млн тенге в сентябре до 54 млн тенге в октябре. Последний раз рекордный спрос на юань наблюдался в марте текущего года – тогда население скупило его сразу на 474,4 млн тенге.

Напомним, недавно мы рассказывали о внезапной популярности тенге на Московской бирже – российские инвесторы массово скупали казахстанскую валюту. Связано это было с тем, что Россия активно начала заменять доллар и евро в международных операциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998932-spros-na-evro-silno-upal-v-kazahstane/