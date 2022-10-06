Международный валютный фонд порекомендовал Казахстану повысить базовую ставку

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Базовая ставка – один из инструментов центрального банка по регулированию денежно-кредитной политики в стране. В связи с рекордной инфляцией Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Казахстану ее повысить, передает МИА «Казинформ».

Инфляция в Казахстане по итогам сентября 2022 года достигла рекордных 17,7%. Чтобы контролировать рост цен в стране, Национальному банку РК нужно ужесточить денежно-кредитную политику, другими словами, поднять базовую ставку. С такой рекомендацией к Казахстану обратился Международный валютный фонд.

По мнению экспертов, высокая инфляция, а также вторичные эффекты давления на тенге могут подорвать доверие казахстанцев к национальной валюте. Это приведет к очередному витку долларизации в стране.

Повышение базовой ставки позволит Нацбанку сдержать инфляцию и сохранить ценность тенге. Однако вместе с этим дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести к замедлению экономики.

Это может произойти из-за снижения покупательской активности населения – очередное повышение базовой ставки приведет к тому, что кредиты станут еще более дорогими для казахстанцев, что спровоцирует население не тратить деньги, а копить их.

Напомним, в данный момент базовая ставка составляет 14,5%. На таком уровне она находится с июля 2022 года – в сентябре Нацбанк РК принял решение ее не изменять.

Изначально свое новое решение по базовой ставке Национальный банк РК должен был вынести 24 октября, однако из-за праздников эту дату было принято перенести на 26 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991326-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-porekomendoval-kazahstanu-povysit-bazovuyu-stavku/