Максимальные ставки по сберегательным депозитам повысили в Казахстане

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В Казахстане снова приняли решение повысить максимальные рекомендуемые ставки по депозитам. В этот раз это коснулось только сберегательных вкладов. О том, как и когда изменятся ставки, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

После повышения базовой ставки Национальным банком РК аналогичное решение повысить максимальные рекомендуемые ставки по вкладам в тенге принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Повышение коснулось несрочных, а также срочных и сберегательных вкладов, открытых на три месяца и полгода.

В этот раз КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки на декабрь 2022 года. Проценты повысились только по сберегательным депозитам в тенге, открытым на 12 и 24 месяца. Именно они в прошлое повышение остались нетронуты.

У депозитов, открытых на год без возможности пополнения, максимальная рекомендуемая ставка вырастет с 15,7% до 16,1%, с возможностью пополнения - с 14,5% до 14,9%.

Для вкладов на два года без пополнения предельная ставка вырастет с 13% до 13,5%, а с возможностью пополнения – с 12,2% до 12,7%.

Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отметим, что данные ставки начнут действовать только с декабря 2022 года, а в ноябре они останутся на прежнем уровне.

Более того, указанные ставки вознаграждения не являются обязательными для банков второго уровня. Это лишь рекомендация КФГД, а решение поднять ставки банки принимают самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1995328-maksimalnye-stavki-po-sberegatelnym-depozitam-povysili-v-kazahstane/