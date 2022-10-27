Ставки по депозитам в тенге подняли в Казахстане

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вслед за повышением Нацбанком РК базовой ставки аналогичное решение по депозитам приняли в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. О том, по каким вкладам и насколько подняли ставки, узнали журналисты NUR.KZ.

26 октября Национальный банк Казахстана (НБРК) принял решение поднять базовую ставку сразу на 150 процентных пунктов – с 14,5% до 16%. Путем ужесточения кредитно-денежной политики НБРК планирует снизить темпы инфляции в стране.

Однако вместе с подорожанием кредитов для населения увеличение базовой ставки предполагает и рост привлекательности вкладов в банках второго уровня. Поэтому вслед за Нацбанком решение о повышении ставок по депозитам принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Как выросли ставки по депозитам

КФГД принял решение пересмотреть в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам, открытым на 3 и 6 месяцев, на октябрь и ноябрь 2022 года.

Теперь по всем видам несрочных депозитов рекомендуемая ставка будет равна 15,5% (ранее 14%)

У срочных депозитов разброс процентных ставок шире. Так, например, для вкладов без пополнения сроком на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна 16,5%, а с пополнением – 16%.

Для более долгого срока (12 и 24 месяца) ставки остались без изменений:

12 месяцев – 14% без возможности пополнения, а с пополнением - лишь 13,7%;

без возможности пополнения, а с пополнением - лишь 24 месяца – 9,9% без пополнения и 9,7% с пополнением.

Что касается сберегательных вкладов, то по ним повышение оказалось самым заметным. Так, у депозитов без пополнения на три и шесть месяцев максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения теперь равна 17,5%, а с возможностью пополнения – 17%.

Новые ставки по депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что указанные ставки вознаграждения не являются обязательными для банков второго уровня. Это лишь рекомендация КФГД, а решение поднять ставки банки принимают самостоятельно.

Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок начинают действовать с 27 октября, то есть с сегодняшнего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1994547-stavki-po-depozitam-v-tenge-podnyali-v-kazahstane/