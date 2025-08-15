jitsu gif
    Происшествия
      Гибель 46 шахтеров в Караганде: подсудимым вынесли приговор

      Опубликовано:

      Шахта Костенко
      Шахта имени Костенко. Иллюстративное фото: gov.kz

      В Караганде вынесли приговор по делу о гибели 46 сотрудников в шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (сейчас Qarmet). Обвиняемые получили реальные сроки, сообщает МИА "Казинформ".

      По информации агентства, всем 10 обвиняемым вынесен приговор, связанный с реальным лишением свободы.

      "От 5 до 8 лет получили 10 обвиняемых по делу о взрыве на шахте Костенко в Караганде",- сообщает издание.

      Несколько дней назад стало известно, что прокуроры запросили для обвиняемых максимальные сроки. Тогда прокуроры просили суд назначить максимальные сроки по предъявленной статье (8 лет лишения свободы) заместителю директора по производству Вадиму Еремину, главному инженеру Николаю Грознову и начальнику участка № 6 Виктору Коптенкову.

      7 лет затребовали для заместителя главного инженера по проходке Владимира Гонноченко, замглавного инженера по технике безопасности Дмитрия Федоренко, главного механика Дмитрия Коцара, помощника начальника участка по пылевзрывозащите Виталия Пестряка и начальника участка конвейерного транспорта Тулегена Габдушева. 6 лет - начальнику участка вентиляции и техники безопасности Владимиру Шишканову.

      При этом прокуроры предложили зачесть в срок время, проведенное под стражей. Для большинства подсудимых это уже 1 год и 8 месяцев.

      Гибель 46 человек на шахте имени Костенко

      Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

      По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

      В феврале этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов.

      Позже в прокуратуре Карагандинской области рассказали, что дело состоит из 106 томов. В марте начался суд.

