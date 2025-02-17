Генпрокурор заявил о завершении расследования дела о гибели 46 горняков в Караганде

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ.

"МСОГ под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч.3 ст.277 УК)", - сообщил Берик Асылов в соцсети Х.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года.

В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

Добавим, что согласно ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.