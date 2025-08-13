Гибель 46 шахтеров в Караганде: максимальные сроки запросили для обвиняемых

В Караганде судят 10 человек по делу о гибели 46 шахтеров при взрыве на угольной шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (сейчас Qarmet). Прокуроры запросили для обвиняемых максимальные сроки, передает МИА "Казинформ".

Слушания проходят в спортзале следственного изолятора. Из десяти подсудимых девять уже почти два года находятся в изоляции, один - под подпиской о невыезде.

По данным прокуроров, вина каждого из обвиняемых подтверждается доказательствами. В частности, как заявил в суде гособвинитель, обмывка и осланцовка проводились формально, оборудование выходило из строя, концентрация метана превышала норму.

В сентябре 2023 года на участках имели место возгорания, но технику не ремонтировали, а продолжали добывать уголь, а после взрыва не сработали сланцевые заслоны.

Прокуроры просили суд назначить максимальные сроки по предъявленной статье (8 лет лишения свободы) заместителю директора по производству Вадиму Еремину, главному инженеру Николаю Грознову и начальнику участка № 6 Виктору Коптенкову.

7 лет затребовали для заместителя главного инженера по проходке Владимира Гонноченко, замглавного инженера по технике безопасности Дмитрия Федоренко, главного механика Дмитрия Коцара, помощника начальника участка по пылевзрывозащите Виталия Пестряка и начальника участка конвейерного транспорта Тулегена Габдушева.

6 лет - начальнику участка вентиляции и техники безопасности Владимиру Шишканову.

При этом прокуроры предложили зачесть в срок время, проведенное под стражей. Для большинства подсудимых это уже 1 год и 8 месяцев.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

В феврале этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов. Материалы переданы в суд по ч.3 ст.277 УК.

Позже в прокуратуре Карагандинской области рассказали, что дело состоит из 106 томов. В марте начался суд.

Добавим, что согласно ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

