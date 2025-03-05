Дело о гибели 46 шахтеров начали рассматривать в Караганде

В суде Караганды начато рассмотрение уголовного дела по взрыву на шахте имени Костенко, в результате чего погибли 46 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, сегодня началось предварительное слушание по уголовному делу о взрыве на угольной шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (сейчас Qarmet).

В результате трагедии, произошедшей 28 октября 2023 года в подземных очистных горных выработках, погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья.

В судебном заседании приняли участие государственные обвинители, потерпевшие, их представители, подсудимые и их защитники.

В ведомстве добавили, что уголовное дело расследовалось Генеральной прокуратурой, в итоге перед судом предстали 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала.

Всем предъявлено обвинение по ч.3 ст.277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Подсудимые находятся под стражей. По делу признаны потерпевшими 74 человека.

Рассмотрение уголовного дела будет проходить в здании РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

В феврале этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов. Материалы переданы в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч.3 ст.277 УК).

Позже в прокуратуре Карагандинской области рассказали, что дело состоит из 106 томов.

Добавим, что согласно ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.