Гибель 46 горняков при взрыве в Караганде: дело состоит из 106 томов

Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

К уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.

По делу признаны потерпевшими 74 человека.

Материалы направлены в суд района имени Алихана Бокейхана города Караганды для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Караганде. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов. Материалы переданы в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч.3 ст.277 УК).

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

Добавим, что согласно ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.