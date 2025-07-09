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    Происшествия

      Пожар в хостеле, унесший 13 жизней: в Алматы суд вынес решение по громкому делу

      Опубликовано:

      Пожар в хостеле в Алматы
      Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: ДЧС Алматы

      Сегодня, 9 июля, в Алмалинском уголовном суде Алматы вынесли решение по громкому делу о пожаре в хостеле, где погибли 13 человек, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматы, рассмотрено уголовное дело в отношении М. и П., обвиняемых в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

      Органом следствия М. обвинялся по ч. 3 ст. 292 УК (нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

      П. предан суду по ч. 3 ст. 292 УК, но государственным обвинителем в суде обвинение было изменено на ст. 306 ч. 3 УК (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

      Что установлено судом

      П., являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с ТОО (собственник помещения) на поставку, монтаж пожарной сигнализации и проведение пуско-наладочных работ, взяв на себя ответственность за соблюдение пожарных требований.

      В суде он не отрицал, что лично помещение не посещал, а монтаж выполнял знакомый О., работавший по его предпринимательскому свидетельству. Соответственно, П. не контролировал качество и безопасность работ, лишь формально подписывал документы.

      Монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации, что подтверждает формальный и безответственный подход П. к своим обязанностям.

      Эксперт установил, что уровень звукового сигнала должен быть не менее 75 дБ, однако фактически он составлял от 28,8 до 72,7 дБ, а в жилых и подвальных помещениях - от 28,8 до 58,2 дБ, что ниже нормы и не обеспечивало своевременного оповещения при пожаре.

      М., вопреки нормам пожарной безопасности а также запрету законодательства, оборудовал в подвальном этаже помещения 6 спальных комнат на 48 спальных мест. Более того, он закрыл на замок единственный эвакуационный выход, что ограничило возможности быстрой эвакуации.

      За пять дней до пожара М. организовал размещение матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и создало препятствия для эвакуации жильцов.

      Подсудимые вину не признали.

      Приговор суда

      Вина подсудимых, несмотря на их отрицания, доказана материалами дела, включая экспертные заключения, подтвердившие грубые нарушения пожарной безопасности с их стороны, повлекшие трагические последствия, отмечается в публикации.

      При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства:

      • в отношении М. - добровольное возмещение части морального вреда 6 потерпевшим и наличие 5 несовершеннолетних детей на иждивении;
      • в отношении П. - наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

      М. признан виновным по ч. 3 ст. 292 УК и приговорен к 5 годам лишения свободы.

      П. осужден по ч. 3 ст. 306 УК к 4 годам лишения свободы.

      С осужденных в пользу потерпевших взыскано по 7 млн тенге за моральный вред, а также компенсация материального ущерба.

      Приговор суда пока не вступил в законную силу.

      Напомним, 30 ноября 2023 утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

      Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно. В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

      В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая занялась расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы. По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

      На ситуацию тогда отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

      Как отмечали тогда в МЧС, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись. 1 декабря того же года стало известно о задержании арендатора хостела.

      22 августа 2024 года аким города сообщил, что правоохранительные органы завершили расследование.

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