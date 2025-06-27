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    Происшествия

      Пожар в хостеле унес 13 жизней: подсудимые выступили с последним словом в Алматы

      Опубликовано:

      Пожар в хостеле в Алматы
      Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: ДЧС Алматы

      Процесс по громкому делу о пожаре в хостеле, где погибли 13 человек, близится к завершению. Сегодня подсудимые выступили с последним словом, сообщает сайт телеканала KTK.

      По данным телеканала, с последним словом выступили арендатор помещения и собственник компании по установке пожарной сигнализации. Оба попросили не лишать их свободы.

      В своем последнем слове арендатор хостела Адильбек Мухамедияров сообщил, что воспитывает пятерых детей и обеспечивает престарелых родителей. Он запретил показывать свое лицо и попросил не лишать его свободы. Заверил, что будет помогать потерпевшим деньгами.

      Второй обвиняемый, монтажник Александр Пекельник, выразил соболезнованиям семьям погибших. Он уверяет, что не имел никакого отношения к объекту. Мол, работы проводили в нежилом помещении за год до открытия злополучного хостела.

      "Я не могу и не мог быть ответственным лицом за соблюдение требований пожарной безопасности нежилого помещения, к эксплуатации объекта я никакого отношения не имею. К тому же данный объект не эксплуатировался во время проведения моих работ. Соответственно, потребителей в данном помещении не было", - сказал подсудимый Александр Пекельник.

      Оглашение приговора ожидается на следующей неделе. Суд удалился в совещательную комнату.

      Источник: KTK

      Напомним, 30 ноября 2023 утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

      Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно. В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

      В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая занялась расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы. По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

      На ситуацию тогда отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

      Как отмечали тогда в МЧС, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись. 1 декабря того же года стало известно о задержании арендатора хостела.

      22 августа 2024 года аким города сообщил, что правоохранительные органы завершили расследование.

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