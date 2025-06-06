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Авария произошла на нефтяной скважине в Мангистауской области (видео)

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ЧП на нефтяной скважине в Мангистауской области
ЧП на нефтяной скважине в Мангистауской области. Кадр из видео: instagram/112_mangystau

Чрезвычайная ситуация произошла на скважине №57 в поле "Толкын" в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"6 июня 2025 года был зарегистрирован беспожарный сброс газоводной смеси из скважины №57 на месторождении "Толкын" в Бейнеу. Пострадавших в аварии нет. В настоящее время с трубопровода скважины идет сброс газоводной смеси", - отмечается в сообщении.

Меры безопасности ужесточены. В настоящее время ситуация находится под постоянным контролем, заверили в местном ДЧС.

В марте этого года на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над скважиной появился столб огня.

В начале июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный в Мангистау в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине.

Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы – пожару присвоили статус особо сложного и сообщили о возможности остановить горение путем бетонирования.

Образовавшийся кратер в горящей скважине сняли на видео. За месяц на ликвидацию пожара потратили 300 млн тенге. В ноябре 2023-го стало известно, что его удалось взять под контроль.

Позже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, ссылаясь на департамент экологии, заявил, что превышение концентрации метана имеются на месторождении. Но в ближайших населенных пунктах превышения метана не наблюдается.

В конце декабря 2023-го пожар на месторождении Каратурун Южный ликвидировали. Скважину планировалось наглухо зацементировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252973-avariya-proizoshla-na-neftyanoy-skvazhine-v-mangistauskoy-oblasti-video/