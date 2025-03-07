20-метровый столб огня сняли на видео в Атырауской области: загорелась нефтяная скважина
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В четверг, 6 марта, на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над месторождением появился столб огня, передает NUR.KZ.
Видеоролик с места ЧП опубликовал Telegram-канала PetroCouncil.
По данным авторов поста, произошло возгорание газа, высота факела составила около 20 метров.
Ситуацию прокомментировали в АО "Эмбамунайгаз", которому принадлежит скважина. Комментарий появился в Telegram-канале компании.
По данным компании, после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ.
"Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226168-20-metrovyy-stolb-ognya-snyali-na-video-v-atyrauskoy-oblasti-na-mestorozhdenii-sluchilos-chp/