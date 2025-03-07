20-метровый столб огня сняли на видео в Атырауской области: загорелась нефтяная скважина

В четверг, 6 марта, на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над месторождением появился столб огня, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места ЧП опубликовал Telegram-канала PetroCouncil.

По данным авторов поста, произошло возгорание газа, высота факела составила около 20 метров.

Ситуацию прокомментировали в АО "Эмбамунайгаз", которому принадлежит скважина. Комментарий появился в Telegram-канале компании.

По данным компании, после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ.

"Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.