Огненный столб: пожар из-за выброса газа произошел на месторождении в Мангистау (видео)

Огненный столб. Кадр из видео: lada.kz

Сегодня ночью на одной из скважин месторождения "Каратурун Южный" в Мангистауской области загорелся газовый фонтан. Пока потушить огонь не удается, передает издание Lada.kz.

Сообщается, что на месторождении "Каратурун Южный" сегодня, 9 июня, в 03:25 из-за подъема бурильного инструмента произошел выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. Это произошло на скважине №303.

"При получении сигнала незамедлительно было принято решение о привлечении на тушение пожара сил и средств по повышенному рангу. В 11:30 часов силы ДЧС были направлены к месту вызова", – сообщили изданию в ДЧС Мангистауской области.

В ведомстве уточнили, что пока пожар все еще не ликвидирован. Информации о пострадавших пока также нет.

Всего в ликвидации задействовано 74 человека и 16 единиц техники ДЧС.

Отмечается, что месторождение "Каратурун Южный" принадлежит ТОО "Бузачи нефть".

По данным с официального сайта компании, ТОО "Бузачи нефть" – это независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа. Она была основана в 1993 году. Центральный офис находится в Алматы.

Интересы компании сосредоточены на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Месторождение "Каратурун Южный" на карте. Скриншот: energybase.ru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024155-ognennyy-stolb-pozhar-iz-za-vybrosa-gaza-proizoshel-na-mestorozhdenii-v-mangistau-video/