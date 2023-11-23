Бушующий с июня пожар на месторождении в Мангистау близится к завершению (видео)
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Пожар на месторождении в Мангистауской области, который бушует с июня этого года, удалось взять под контроль. Все работы по ликвидации ЧП пообещали завершить к концу года, передает телеканал КТК.
Пожар на месторождении "Каратурун Восточный" в Мангистауской области, который не могут потушить уже шестой месяц, удалось взять под контроль. В июне сообщалось, что в результате ЧП пострадал один рабочий – он получил ожоги и перелом.
По информации телеканала, чтобы как-то подобраться к месту ЧП, пришлось бурить дополнительные каналы – а это больше километра вглубь. Так, в скважину залили 40 тысяч кубометров воды.
Сейчас, как сообщается, начался второй, не менее сложный этап. Аварийный участок планируют залить специальной смесью и наглухо зацементировать.
"Мы завершили на 75 процентов, 75, приближаемся уже к 80. Уже подходим к финальному этапу. Эти работы будут проведены, как я говорил, с 1 декабря и завершены до конца текущего года", – говорит заместитель директора по стратегическому планированию ТОО "Бузачи Нефть" Данияр Дуйсембаев.
Источник: КТК
Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Позже стало известно, что пожару присвоен статус особо сложного. Из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, она начала уходить под землю.
В июле в подрядной компании заявили, что потратили 300 млн на ликвидацию ЧП. При этом это была начальная сумма – сообщалось, что она еще будет увеличиваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047361-bushuyuschiy-s-iyunya-pozhar-na-mestorozhdenii-v-mangistau-vzyali-pod-kontrol/