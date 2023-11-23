Бушующий с июня пожар на месторождении в Мангистау близится к завершению (видео)

Пожар на месторождении в Мангистауской области, который бушует с июня этого года, удалось взять под контроль. Все работы по ликвидации ЧП пообещали завершить к концу года, передает телеканал КТК.

Пожар на месторождении "Каратурун Восточный" в Мангистауской области, который не могут потушить уже шестой месяц, удалось взять под контроль. В июне сообщалось, что в результате ЧП пострадал один рабочий – он получил ожоги и перелом.

По информации телеканала, чтобы как-то подобраться к месту ЧП, пришлось бурить дополнительные каналы – а это больше километра вглубь. Так, в скважину залили 40 тысяч кубометров воды.

Сейчас, как сообщается, начался второй, не менее сложный этап. Аварийный участок планируют залить специальной смесью и наглухо зацементировать.

"Мы завершили на 75 процентов, 75, приближаемся уже к 80. Уже подходим к финальному этапу. Эти работы будут проведены, как я говорил, с 1 декабря и завершены до конца текущего года", – говорит заместитель директора по стратегическому планированию ТОО "Бузачи Нефть" Данияр Дуйсембаев.

Источник: КТК

Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Позже стало известно, что пожару присвоен статус особо сложного. Из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, она начала уходить под землю.

В июле в подрядной компании заявили, что потратили 300 млн на ликвидацию ЧП. При этом это была начальная сумма – сообщалось, что она еще будет увеличиваться.