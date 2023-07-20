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Более 300 млн тенге ушло на ликвидацию пожара на месторождении в Мангистау, но огонь не потушен

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Пожар на месторождении в Мангистау
Пожар на месторождении в Мангистау. Фото: astanatv.kz

В Мангистауской области уже второй месяц горит месторождение "Каратун Южный." В подрядной компании заявили, что уже потратили 300 млн на ликвидацию ЧП, передает телеканал "Астана".

Несколько дней назад подрядная компания должна была приступить к бурению наклонных скважин к очагу возгорания газоводяной смеси. Специалисты предлагали пустить по ней специальный раствор для ликвидации пожара. Но работы отложили из-за недостатка необходимых документов на буровую установку.

В нефтяной компании рассказали, что на борьбу с огнем уже потратили миллионы тенге.

"На данный момент более 300 миллионов тенге, но это начальная сумма - она еще будет увеличиваться. Может, где-то человеческий фактор сыграл, потому что все же в спешке сейчас происходит.

У всех первоочередное - как можно быстрее ликвидировать и начать работы. Может, в этой суматохе, побыстрее-побыстрее, какие-то бумажки забыли приложить", - рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТОО "Бузачи нефть" Данияр Дуйсенбаев.

Работы по бурению скважины все же планируют начать сегодня, 20 июля. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября от аварии не останется и следа.

Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Позже стало известно, что пожару присвоен статус особо сложного. Из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, она начала уходить под землю.

В середине июня аким региона Нурлан Ногаев провел экстренное совещание по ликвидации пожара. Тогда прозвучали предложения заполнить кратер скважины тяжелым буровым раствором или пробурить дополнительный боковой ствол к скважине.

Помимо этого, участники совещания выразили мнение, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

А Ногаев отмечал, что пожар на месторождении мог оказаться результатом несоблюдения мер техники безопасности.

ТОО "Бузачи Нефть", которому принадлежит месторождение "Каратурун Южный", по информации на его официальном сайте, – независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа, которая была основана в 1993 году. Интересы компании сосредоточены на побережье Каспийского моря в Мангистауской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029344-bolee-300-mln-tenge-ushlo-na-likvidatsiyu-pozhara-na-mestorozhdenii-v-mangistau-no-ogon-ne-potushen/

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