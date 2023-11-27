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Пожар на месторождении в Мангистау длится полгода: угрожает ли утечка газа населению

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Возгорание скважины
Возгорание скважины. Кадр из видео: facebook.com/AkimatMangystau

На брифинге в СЦК акима Мангистауской области Нурлана Ногаева спросили, когда бушующий уже полгода пожар на месторождении "Каратурун Южный" будет потушен, передает корреспондент NUR.KZ.

"Авария на месторождении еще не ликвидирована, по заверениям компании, к концу следующего месяца полностью будет ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся, пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для задавки этого пласта, откуда идет газ.

Департамент экологии провел исследования, по их заверениям, превышение концентрации метана имеются на месторождении. Но в ближайших населенных пунктах превышение метана не наблюдается",заявил Ногаев.

Касательно ответственности за ущерб экологии, аким Мангистауской области добавил, что "необходимые меры в рамках Экологического кодекса будут приняты после тушения пожара".

Пожар на месторождении в Мангистау

Напомним, в начале июня на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы – пожару присвоили статус особо сложного и сообщили о возможности остановить горение путем бетонирования.

Образовавшийся кратер в горящей скважине сняли на видео. Позже геолог Александр Касьяненко заявил, что пожар смогут потушить к октябрю.

К июлю на ликвидацию пожара потратили уже 300 млн тенге, но потушить его не удалось. В Минэнерго рассказали, что планируют делать дальше с горящей скважиной.

На прошлой неделе стало известно, что пожар на месторождении в Мангистауской области удалось взять под контроль. Все работы по ликвидации ЧП пообещали завершить к концу года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047828-pozhar-na-mestorozhdenii-karaturun-dlitsya-polgoda-ugrozhaet-li-utechka-gaza-naseleniyu/

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