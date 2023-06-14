Кратер, образовавшийся от горящей скважины в Мангистау, сняли на видео

Возгорание скважины. Кадр из видео: facebook.com/AkimatMangystau

Состоялось экстренное совещание по ликвидации пожара, произошедшего при бурении на нефтегазовом месторождении в Мангистауской области, сообщается в .

"13 июня глава региона Нурлан Ногаев провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим при бурении на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" в северо-западной части полуострова Бузачи", – говорится в сообщении пресс-службы.

На совещании были высказаны предложения по ликвидации пожара. Нефтяная скважина, напомним, полыхает уже несколько дней.

Главный геолог ТОО "Бузачи нефть" Александр Касьяненко предложил заполнить кратер скважины тяжелым буровым раствором или пробурить дополнительный боковой ствол к скважине.

Помимо этого, участники совещания выразили мнение, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

"У нас нет времени, чтобы ждать, пока давление газа самостоятельно снизится, а сам пожар утихнет. Алгоритм тушения пожара должен быть разработан в срочном порядке. Необходимо, чтобы подключились все ответственные лица. Требуемые объем финансирования и материально-техническая база – все это должно быть указано в алгоритме", – отметил ветеран отрасли Балтабек Куандыков.

Аким области в свою очередь подчеркнул, что пожар на месторождении мог оказаться результатом несоблюдения мер техники безопасности.

"Необходимо определить объем и давление запаса газа, поступающего в скважину, и оперативно разработать план мероприятий для ликвидации пожара на месторождении. Проект плана без затягивания сроков должен быть изучен и единогласно одобрен компетентными специалистами. Для принятия оперативных мер во время разработки проекта необходимо принятие участия всех подрядных организаций и ответственных специалистов", – сказал Нурлан Ногаев.

В пресс-релизе говорится, что группа во главе с Ногаевым после совещания посетила территорию месторождения "Каратурун Южный".

Согласно предварительному прогнозу, возможной причиной аварии стала разгерметизация противовыбросового оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.

Спасательные и противопожарные службы, как сообщается, находятся на стадии полной готовности к ликвидации пожара на месте аварии. Но сейчас из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной 2-3 метров не удается приблизить и применить противопожарное оборудование.

"На место пожара направлены 33 единицы техники и 89 человек личного состава, укомплектованные сводным отрядом противопожарной службы и вспомогательной техникой, а также спецтехника для тушения пламени. Силы и средства находятся в режиме дежурства", – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Вчера мы писали, что пожару присвоен статус особо сложного, из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, она начала уходить под землю.

Месторождение "Каратурун Южный" принадлежит ТОО "Бузачи нефть". ТОО "Бузачи Нефть", по информации на официальном сайте, – независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа, которая была основана в 1993 году. Интересы компании сосредоточены на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024660-krater-obrazovavshiysya-ot-goryaschey-skvazhiny-v-mangistau-snyali-na-video/