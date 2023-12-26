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Спустя полгода потушили горевшую нефтяную скважину в Мангистау

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Месторождение Каратурун Южный
Месторождение Каратурун Южный. Фото: t.me/energo_official

Пожар на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области ликвидирован. Теперь скважину планируют наглухо зацементировать, передает NUR.KZ со ссылкой на АО САЦТЭК.

По информации "Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса РК", пожар на скважине, длившийся более полугода, был потушен вчера, 25 декабря.

"В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности", – говорится в публикации.

Отмечается, что для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.

"После закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации. Предприятие – недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства", – добавили в компании.

Кроме того, между акиматом региона и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение 50 млн тенге на социальные проекты в ряде населенных пунктов.

Пожар на месторождении в Мангистау

Напомним, в начале июня на месторождении Каратурун Южный в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы – пожару присвоили статус особо сложного и сообщили о возможности остановить горение путем бетонирования.

Образовавшийся кратер в горящей скважине сняли на видео. Позже геолог Александр Касьяненко заявил, что пожар смогут потушить к октябрю.

К июлю на ликвидацию пожара потратили уже 300 млн тенге, но потушить его не удалось. В Минэнерго рассказали, что планируют делать дальше с горящей скважиной.

В ноябре стало известно, что пожар на месторождении в Мангистауской области удалось взять под контроль.

Позже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, ссылаясь на департамент экологии, заявил, что превышение концентрации метана имеются на месторождении. Но в ближайших населенных пунктах превышение метана не наблюдается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052669-spustya-polgoda-udalos-potushit-gorevshuyu-neftyanuyu-skvazhinu-v-mangistau/

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