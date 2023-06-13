Горящая несколько дней скважина в Мангистау уходит под землю

Пожар. Кадр из видео: КТК

Пожар произошел на месторождении Бузачи в Мангистау - нефтяная скважина полыхает уже несколько дней. Из-за длительного возгорания, она стала уходить под землю, передает сайт телеканала КТК.

Пожару присвоен статус особо сложного, отметили корреспонденты. По предварительной версии, почему-то произошла разгерметизация противовыбросного оборудования в ходе бурения скважины - начался пожар.

Подчеркивается, что попытки сразу потушить фонтан провалились. Сообщается, что из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, и она начала уходить под землю.

Сотрудниками областного ДЧС был придуман новый план тушения пожара. Они также убеждены, что теперь поможет только бетонирование кратера.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков.

"Проводились работы по ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Однако у основания скважины образовался кратер диаметром 15 метров, глубиной до 3 метров. Иными словами, мы говорим о том, что скважина на сегодняшний день опускается вниз, в землю. В связи с этим установка флянза герметизирующего, именно газоводяной связи, не представляется возможной", - пояснил он.

Также корреспонденты сообщили о пострадавшем - им оказался местный рабочий. У мужчины ожог левого предплечья и закрытый перелом ребра, госпитализация ему не потребовалась.

Источник: КТК

Отметим, что о возгорании на месторождении в Мангистауской области стало известно 9 июня. Сообщалось, что из-за подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.

На тот момент в ликвидации было задействовано 74 человека и 16 единиц техники ДЧС.

Напомним, что в ноябре прошлого года выброс газа произошел на шахте в Карагандинской области. Тогда погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Инцидент случился при бурении газодренажных скважин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024484-goryaschaya-neskolko-dney-skvazhina-v-mangistau-uhodit-pod-zemlyu/