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Может ли землетрясение в Мьянме повлиять на сейсмоактивность в Казахстане, ответили в МЧС

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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме. Фото: facebook.com/fsd.gov.mm

Может ли землетрясение, произошедшее в Мьянме, повлиять на сейсмическую активность в нашей стране, рассказали в МЧС Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответ на официальный запрос NUR.KZ, в МЧС сообщили, что толчки, случившиеся в Юго-Восточной Азии, не могут непосредственно повлиять на сейсмическую активность в Казахстане.

"Эти два региона расположены на значительном расстоянии друг от друга, и сейсмические волны, возникающие при землетрясении, значительно ослабевают по мере распространения. Энергия, выделяемая в ходе такого события, не способна преодолеть такие расстояния с ощутимым эффектом.

Землетрясения в Мьянме вызваны локальными тектоническими процессами в области столкновения плит в Юго-Восточной Азии, что не имеет связи с геодинамическими процессами, происходящими в Казахстане", - сообщили в Министерстве.

Там добавили, что Мьянма и Таиланд находятся на границе Индостанской (Индийской) и Евразийской тектонических плит.

"В этом регионе происходит активное взаимодействие этих плит, что приводит к образованию крупных разломов, таких как Сагайнгский, и к высокой сейсмической активности.

Казахстан, в свою очередь, расположен в центре Евразийской плиты, которая является более стабильной по сравнению с границами плит. Это означает, что тектонические процессы, происходящие в Мьянме и Таиланде, не оказывают влияния на сейсмическую активность в Казахстане", - объяснили в ведомстве.

Что касается землетрясения в Жамбылской области, то, по мнению сейсмологов, оно также не связано с толчками в Мьянме геологически.

"Эти два события происходят в разных тектонических регионах, где действуют различные геодинамические процессы. Землетрясение в Мьянме вызвано столкновением Индостанской плиты с Евразийской плитой, а также движением малых плит, таких как Зондская и Бирманская, в Жамбылской области землетрясения происходят в пределах Евразийской плиты, где тектонические процессы отличаются", - говорят в ведомстве.

Ученые объясняют появление таких событий в один и тот же день случайностью. Более того, они уверяют - по данным сейсмологического мониторинга за последние 60 лет, усиления сейсмической активности на территории Алматы и близлежащих регионов не выявлено.

Напомним, в пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

30 марта власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений, позже число жертв возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали. Сегодня сообщалось, что число жертв землетрясения возросло до 3085 человек, еще более 4715 человек ранены.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2232785-mozhet-li-zemletryasenie-v-myanme-povliyat-na-seysmoaktivnost-v-kazahstane-otvetili-v-mchs/