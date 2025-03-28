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"Земля ушла из-под ног": очевидцы рассказали о землетрясении в Таиланде

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Разрушения в Бангкоке
Разрушения в Бангкоке. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время произошедшего землетрясения - люди не сразу поняли, что происходит, когда начались толчки.

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Российские туристы рассказали РБК о ситуации в Таиланде.

"Сильное землетрясение в Таиланде застало меня врасплох прямо в торговом центре. Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл", - рассказала о первых секундах россиянка по имени Елена.

По ее словам, местные жители засуетились и бросились к выходам.

"Началась паника. Вокруг царил хаос: люди бежали кто куда, некоторые просто стояли, наблюдая, как вдали рушатся здания. Спустя минут сорок произошел второй толчок, слабее первого, но вновь вызвавший панику и новую волну бегущих из зданий. Сейчас метро не работает", - добавила женщина.

Еще одна туристка, Анна, сообщила, что у высоких домов из бассейнов выливалась вода.

"Сейчас уже около 40 минут все ждут у входа в здания, повторных толчков не ощущали. Ощущается тревожно из-за количества людей, звуков сирен и высокой температуры", - заявила она.

Также туристы поделились кадрами с места событий с авторами Telegram-канала "Осторожно новости".

Автор видео показал, как выбегал из дома. Мужчина признался, что испугался, и покинул здание в нижнем белье.

"Я стою на земле, у меня кружится голова, нас трясет. Это было нечто", - добавил он.

Читательница Mash рассказала авторам Telegram-канала о том, что она бежала с 12-го этажа по аварийной лестнице в купальнике. По ее словам, здание сверху рушилось, летели камни, ощущалась сильная тряска. Девушка подумала, что это теракт.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231280-zemlya-ushla-iz-pod-nog-ochevidcy-rasskazali-o-zemletryasenii-v-tailande/