Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Во время землетрясения на улицы Бангкока вылилась вода из бассейна на крыше небоскреба (видео)

Опубликовано:

Вода вылилась из бассейна на крыше
Вода вылилась из бассейна на крыше. Кадр из видео: x.com/shanghaidaily

В соцсети появились видео того, как из-за мощного землетрясения вода из бассейна, расположенного на крыше высотного здания в Бангкоке, выливается на улицы, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Не работает метро и пробки на дорогах: что происходит в Бангкоке после землетрясения

Момент, когда толчки от мощного землетрясения в Мьянме достигли Бангкока, и в том числе отразились на воде в бассейнах на крышах небоскребов, запечатлели на видео очевидцы.

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как вода из открытого бассейна переливается через края здания и льется на улицы Бангкока.

Еще на одном видео запечатлено, что пережили люди, оказавшиеся рядом с таким бассейном во время землетрясения.

А Telegram-канал SHOT сообщает, что некоторые даже пытались продолжить свой отдых, игнорируя бедствие.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Под завалами оказались десятки рабочих, есть погибший.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня.

После землетрясения магнитудой 7,9 последовало повторное землетрясение (афтершок) магнитудой 6,4. Отмечается, что подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время произошедшего землетрясения - люди не сразу поняли, что происходит, когда начались толчки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Землетрясение в Юго-Восточной Азии
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231291-vo-vremya-zemletryaseniya-na-ulicy-bangkoka-vylilas-voda-iz-basseyna-na-kryshe-neboskreba-video/