Во время землетрясения на улицы Бангкока вылилась вода из бассейна на крыше небоскреба (видео)

В соцсети появились видео того, как из-за мощного землетрясения вода из бассейна, расположенного на крыше высотного здания в Бангкоке, выливается на улицы, передает NUR.KZ.

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Момент, когда толчки от мощного землетрясения в Мьянме достигли Бангкока, и в том числе отразились на воде в бассейнах на крышах небоскребов, запечатлели на видео очевидцы.

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как вода из открытого бассейна переливается через края здания и льется на улицы Бангкока.

Еще на одном видео запечатлено, что пережили люди, оказавшиеся рядом с таким бассейном во время землетрясения.

А Telegram-канал SHOT сообщает, что некоторые даже пытались продолжить свой отдых, игнорируя бедствие.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Под завалами оказались десятки рабочих, есть погибший.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня.

После землетрясения магнитудой 7,9 последовало повторное землетрясение (афтершок) магнитудой 6,4. Отмечается, что подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время произошедшего землетрясения - люди не сразу поняли, что происходит, когда начались толчки.