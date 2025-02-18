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Эзотерика

Обрушение шахты в Ұлытау: обнаружены тела шести человек

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Свет в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 17 февраля, в области Ұлытау произошло обрушение горной массы. Спасателям удалось обнаружить тела шести человек, поиски еще одного продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в ходе поисково-спасательных работ группировка спасателей обнаружила тела шести работников рудника. Их личности устанавливают.

Продолжается поиск седьмого человека.

На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана.

"В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, накануне в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221536-obrushenie-shahty-v-lytau-obnaruzheno-tela-shesti-chelovek/