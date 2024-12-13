Аким Актюбинской области высказался о выговоре Токаева в паводки

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сегодня на брифинге СЦК рассказал о выговоре президента в его адрес во время паводков в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что во время паводков президент объявил ему, как главе региона, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии. Они поинтересовались, считает ли, что сейчас соответствует занимаемой должности и не хочет ли подать в отставку.

"Эта оценка президента моей работы на тот период. Я ее принял. Но вместе с оценкой были даны и соответствующие задания. В первую очередь, чтобы не было человеческих жертв из-за паводков. Поручено было также решить все проблемы по инфраструктуре и жилью. Мы с коллегами, и со стороны правительства была поддержка, совместно выполнили все его поручения и думаю, сейчас нет претензий к нашей работе", - заявил Асхат Шахаров.

Он добавил, что на сегодня ликвидированы все последствия паводков.

Напомним, в конце марта, в разгар паводков, президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией.

Глава государства объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии - акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор - акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Перед этим в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. Несколько сел затопило, на кортткое время из-за ситуации закрыли аэропорт Актобе.