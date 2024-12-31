Трагедия близ Актау: все пострадавшие иностранцы доставлены на родину

Остававшиеся в Казахстане трое граждан Азербайджана, пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау, доставлены специальным бортом на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения РК рассказали о том, что все пострадавшие при крушении самолета близ Актау пассажиры-иностранцы отправлены в страны проживания.

"Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двух других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз.

Динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия, благодаря квалифицированным действиям врачей была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось.

На сегодня все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями.

"Благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.

Министерство здравоохранения Казахстана желает всем пострадавшим в авиакатастрофе близ Актау скорейшего выздоровления и возвращения к своим близким и родным", - сказано в сообщении.

Сегодня мы писали, что в Казахстане написали песню на казахском и азербайджанском языках в память о жертвах авиакатастрофы под Актау.

Крушение самолета Embraer под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Выжили 29 человек, а все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны. После этого Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL. Накануне Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушения близ Актау самолета в Бразилию.