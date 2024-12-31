Песню написали в память о погибших в авиакатастрофе под Актау (видео)

В Казахстане написали песню на казахском и азербайджанском языках в память о жертвах авиакатастрофы под Актау, передает NUR.KZ. Песня называется "Теңіз-жүрек" ("Море-сердце").

"Мы близнецы с одного гнезда. (…) И в радости, и в печали мы - вместе. Как горы стояли, перед испытанием. Родные. Горевшие ярко, как звезды, они - ценой своей жизни спасшие других", - говорится в отрывке песни на казахском языке.

Видео опубликовано в YouTube и содержит кадры с момента крушения самолета азербайджанских авиалиний.

Автором мелодии выступил Ренат Гайсин, а слова песни принадлежат Данияру Алдабергену и Эльмире Дехгани.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.