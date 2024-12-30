Крушение самолета AZAL: помогли ли извинения Путина и как в Азербайджане изменилось отношение к России

С самого начала катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, которая унесла 38 жизней, российские СМИ распространяли версии то о столкновении с птицами, то о взрыве кислородного баллона на борту. Это раздражало многих в Баку, в том числе и президента Азербайджана, который назвал эти предположения "бредовыми". На четвертый день после крушения президент России Владимир Путин извинился, но азербайджанцы все еще недовольны.

"К сожалению, в течение первых трех дней мы не слышали ничего, кроме абсурдных версий из России… Глупо и нечестно приписывать это каким-то птицам или описывать это как взрыв газового баллона", — сказал Ильхам Алиев. По его мнению (которое, кстати, совпадает с наблюдениями экспертов), самолет неумышленно сбили российские ПВО.

После этих жестких заявлений Алиева азербайджанская провластная пресса стала следить за популярными иностранными СМИ, которые заметили его слова, и активно распространять их комментарии.

"Итальянская пресса широко осветила заявления Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы", "Немецкие СМИ широко осветили мнения Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы" — за этими заголовками следует перечень СМИ, повторяются цитаты президента Алиева.

А президент говорил, что "российская сторона хочет замять вопрос", что от нее "не услышали ничего, кроме бредовых версий", требовал извинений, признания вины и компенсаций.

Что видят азербайджанцы

Погибшим пилотам и стюардессе было присвоено звание Национальных героев Азербайджана. Выживших членов экипажа встречали как героев, страна внимательно следит за новостями о состоянии пострадавших.

Многие считают, что пилоты проявили высочайший профессионализм и мужество, доведя гибнущий авиалайнер до Казахстана и попытавшись посадить его в степи.

Владимир Путин извинился, за произошедшее, но ни признания вины (хотя работу ПВО он упомянул), ни разговоров о компенсациях еще не было. И это не нравится многим в Азербайджане.

МИД Азербайджана тем временем сократил разрешение на пребывание в стране для граждан России вдвое — до 90 дней в течение года, и это встретило одобрение у многих в стране.

Вместе с тем, в соцсетях раздаются призывы к россиянам " " прямо сейчас, некоторые считают, что "в расследовании им главное не выйти на самих себя". Другие задаются : "Останутся ли эти извинения [Путина] только по телефону или это будут публичные извинения перед азербайджанским народом?"

В Азербайджане не обошли вниманием то, как российские телеведущие-пропагандисты пытаются сместить акцент непосредственно с работы российских ПВО и российской ответственности на Украину: якобы ее дроны намеренно подставили под огонь азербайджанский самолет.

Режиссер Анар Азимов , что "одни и те же люди те, кто делал это с 24 февраля 2022 года, разгоняют волну антиукраинского хейта".

Слишком поздно

Оппозиционный политический обозреватель Рауф Миркадыров считает, что негодования было бы значительно меньше, если бы Путин не ждал четыре дня, прежде чем извиниться.

"Это событие выявило наличие очень серьезных проблем и неравенства в отношениях между Россией и Азербайджаном, — говорит он. — Администрация Путина надеялась все скрыть, и тот факт, что такие надежды вообще возникают, показывает очень серьезные проблемы во внешней политике Азербайджана".

Как считает Миркадыров, из опубликованной части разговора двух президентов видно, что Путин ушел от прямого признания вины, а Алиев не воспользовался шансом заставить его выразиться более ясно.

А член Комитета по международным отношениям парламента Азербайджана Расим Мусабеков полагает, что в итоге в российском руководстве решили признать ошибку, а значит, отношения между Азербайджаном и Россией не ухудшатся.

"Там поняли, по здравому размышлению, что лживыми нарративами Россия не добавит себе ни уважения, ни престижа, — сказал он Би-би-си. — Признав ошибку, принести извинения и наказать виновных будет только лучше для авторитета России и для отношений между нашими странами. Путин извинился, послал [для расследования главу Следственного комитета] Бастрыкина. Я думаю, что в конечном итоге расследование завершится и примут решение о компенсациях [пострадавшим]".

Мусабеков считает, что и отношение азербайджанцев к России не изменится, так как те в массе своей не смотрят российское телевидение, по которому рассказывали о птицах в двигателе и взрывающихся баллонах с кислородом, и в любом случае в Азербайджане "общеизвестно, что с российских экранов льется постоянно ложь".

Алиев и его закрытая граница

Азербайджан с марта 2020 года и до сих пор держит сухопутные границы закрытыми — формально в связи с пандемией коронавируса, которая давно закончилась.

За это время, по данным Госкомстата, азербайджанцы стали покидать страну в два с лишним раза реже, а вот число авиапассажиров выросло. Так рейс AZAL в Грозный был введен в 2022 году и за это время им воспользовались 77 тыс. пассажиров.

После трагедии с самолетом азербайджанских властей говорили, что если бы сухопутные границы были открыты, то люди (многие из которых — трудовые мигранты или их близкие), как и в предыдущие годы, ездили бы в Россию на автотранспорте или поездом. Это значит, что они не стали бы жертвами работы российской ПВО, ведь об атаках украинских дронов на Северном Кавказе было уже известно.

"Есть более безопасная возможность отправляться из Азербайджана в Россию — на поездах или машинах, но Азербайджан — единственная страна в мире, где сухопутные границы уже четыре года закрыты якобы из-за пандемии, — правозащитник и политэмигрант Ариф Юнус. — Ильхам Алиев с гордостью говорит постоянно, что закрытие границы спасло жителей Азербайджана от многих опасностей. Но как видим, это далеко не так".

На борту разбившегося лайнера было 30 граждан Азербайджана. Половина из них были из городка Балакен, что у границы с Россией. Многие из них были трудовыми мигрантами, либо их родственниками.

Так, у жительницы Балакена Гюнай в Грозный летел ее брат Самир Дарвишов, рабочий-маляр на стройке. Часть их семьи живет в Грозном уже 20 лет. "Когда границы были открыты, ездили наземным транспортом, а после пандемии коронавируса — российскими авиалиниями", — рассказывала Гюнай Азербайджанской службе Би-би-си. Брат остался в живых, отделался царапинами.

20-летний Айхан Байрамзаде летел в Грозный на заработки и в первый раз в жизни сел на самолет: к счастью, остался жив. Его тетя Шахла Мурадова рассказала, что в Чечне живет ее брат с семьей. "Сейчас к ним ездить не можем, потому что границы закрыты", — рассказывает Мурадова.

Россия для Азербайджана остается второй по пассажиропотоку страной после Турции.

Через два дня после трагедии власти Азербайджана закрыли рейсы на Северный Кавказ и продлили "особый карантинный режим", по которому сухопутные границы остаются закрытыми.