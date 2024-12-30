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Трое граждан Азербайджана, пострадавшие в авиакатастрофе, доставлены в аэропорт Актау

Опубликовано:

Граждане Азербайджана возвращаются домой
Граждане Азербайджана возвращаются домой. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе.

МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.

"Этот случай - яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях", - отмечается в публикации.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.

Сегодня Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушения близ Актау самолета в Бразилию. В процессе их доставки и считывания будут принимать участие и азербайджанские эксперты.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207000-troe-grazhdan-azerbaydzhana-postradavshie-v-aviakatastrofe-dostavleny-v-aeroport-aktau/

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