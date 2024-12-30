Трое граждан Азербайджана, пострадавшие в авиакатастрофе, доставлены в аэропорт Актау
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В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Азербайджанской Республики, пострадавших при авиакатастрофе.
МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.
"Этот случай - яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях", - отмечается в публикации.
Крушение самолета под Актау
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
Выжили 29 человек. Все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.
На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.
Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.
Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.
Сегодня Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушения близ Актау самолета в Бразилию. В процессе их доставки и считывания будут принимать участие и азербайджанские эксперты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207000-troe-grazhdan-azerbaydzhana-postradavshie-v-aviakatastrofe-dostavleny-v-aeroport-aktau/