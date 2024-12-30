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Авиакатастрофа под Актау: в IATA сделали заявление

Опубликовано:

Рухнувший самолет под Актау
Место трагедии. Фото: t.me/qr_tjm

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию авиакатастрофы под Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

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"Международная ассоциация воздушного транспорта призвала к тщательному, беспристрастному и прозрачному расследованию трагической катастрофы рейса № 8243 "Азербайджанских авиалиний", произошедшей 25 декабря 2024 года. Такое расследование должно проводиться в соответствии с положениями Приложения №13 к Чикагской конвенции, которое требует публикации промежуточного отчета в течение 30 дней с момента катастрофы", - заявили в организации.

Отмечается, что призыв ассоциации воздушного пространства последовал за заявлениями правительств России и Азербайджана, подтвердившими, что трагический инцидент произошел в российском воздушном пространстве - в непосредственной близости от места проведения военных операций.

"Гражданские самолеты никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс №8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" мог стать жертвой военных операций, на что указали несколько правительств, включая Россию и Азербайджан, делает первостепенной задачей проведение тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования.

Мир с нетерпением ждет требуемой публикации промежуточного отчета в течение 30 дней в соответствии с международными обязательствами, согласованными в Чикагской конвенции. И если будет сделан вывод, что ответственность за эту трагедию лежит на участниках конфликта, то виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию", - сказал генеральный директор IATA Уилли Уолш.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Решение принято с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек - стоит отметить, что все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206794-aviakatastrofa-pod-aktau-v-iata-sdelali-zayavlenie/

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