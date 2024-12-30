Почему Казахстан решил передать "черные ящики" разбившегося под Актау самолета в Бразилию, рассказал эксперт

Журналист Александр Зубов поделился на своей странице в Facebook мнением о том, почему Казахстан решил передать "черные ящики" разбившегося самолета Embraer в Бразилию.

Он считает, что авария с азербайджанским самолетом продолжает обрастать слухами.

"Честно говоря, очень неприятно видеть все эти "пляски на костях", читать бесконечные версии о трагедии, выдвигаемые людьми, ловящими хайп и имеющими ничтожнейшие представления об авиации. Я считаю, что Казахстан совершенно правильно отправил черные ящики в Бразилию – это поможет снять все провокации и слухи о катастрофе", - заявил журналист.

Александр отметил, что решение о направлении бортовых самописцев для расшифровки в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) принято на основе Приложения 13 Чикагской конвенции, где сказано: "государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для их считывания и расшифровки".

Подчеркивается, что такой шаг был сделан с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Кроме того, Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.

В Минтрансе РК заверили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности и отметили, что данный вопрос находится на личном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Хочу отметить, что Казахстан, на мой взгляд, принял поистине соломоново решение, поскольку факт падения самолета вызвал бурю политических заявлений. Мы слышали эмоциональное выступление главы Азербайджана, мы слышали слова из-за океана, мы читали извинения российской стороны и так далее. Все эти заявления ничего не прояснили, кроме одного: Казахстан опять втягивают в политические раздоры, и нет гарантии, что на него будут давить с нескольких сторон, чтобы склонить к определенным уступкам в деле расследования катастрофы.

И здесь, конечно, надо в который раз отметить действия руководства Казахстана. Вновь случилось, что Касым-Жомарт Токаев стал невольным посредником между государствами - теперь между Россией и Азербайджаном в сложнейшем вопросе. И он вновь подтвердил, что является дипломатом высшей пробы", - считает Зубов.

Чтобы не допустить необъективности расследования, руководство РК выбрало единственно верный путь, пригласив третейского судью, отметил эксперт.

"Помимо всего этого Токаев дал понять некоторых игрокам на политическом поле, что Казахстан умеет и может принимать самостоятельные решения несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Одним словом, давайте ждать результатов расследования. Я не исключаю никаких вариантов развития событий и очень скорблю по погибшим", - заключил он.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Решение принято с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек - стоит отметить, что все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.