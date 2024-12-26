Крушение самолета близ Актау: в НАТО призвали установить причины авиакатастрофы

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла высказалась о вчерашней авиакатастрофе под Актау - она призвала установить причины, передает NUR.KZ.

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Свое обращение она опубликовала в микроблоге в соцсети Х.

"Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса Azerbaijan Airlines J28243. Мы желаем пострадавшим в катастрофе скорейшего выздоровления и призываем к проведению полного расследования", - написала Дахлалла.

Стоит отметить, что ранее издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана опубликовало информацию о том, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ночью МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

Также список погибших в авиакатастрофе сегодня опубликовал Минздрав Азербайджана.

По последним данным, опознаны 10 из 38 тел погибших - среди них: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана.