Граждане Азербайджана, пострадавшие при крушении самолета близ Актау, выехали на родину

26 декабря из Мангистауской областной больницы в Азербайджан отправлены 14 граждан, включая 1 ребенка, пострадавших в результате крушения самолета близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Азертадж.

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26 декабря из Мангистауской областной больницы в Азербайджан отправлены 14 граждан, включая 1 ребенка, пострадавших в результате крушения самолета близ Актау.

Сообщается, что они отбыли в сопровождении сотрудников Министерства здравоохранения Азербайджана.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 7 человек. О состоянии пострадавших на 26 декабря рассказали в Минздраве.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране.