Блогера Азамата Сарсенбаева задержали после съемки места крушения самолета

В полиции прокомментировали задержание блогера Азамата Сарсенбаева, снимавшего на месте крушения самолета близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в рассказал о своем задержании.

"Меня задержали. Еду в УП города Актау. Скорее всего за съемку место крушения самолета. P/S На данный момент все мировые СМИ используют мои фотографии", - говорится в сообщении Азамата Сарсенбаева.

В ДП Мангистауской области прокомментировали задержание блогера.

"Полицией задержан гражданин С.А., за нарушение общественного порядка. Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Insatagram-аккаунт кадры с места крушения самолета. На фото и видео видны обломки самолета, сожженная поблизости трава, буквально вырванное из салона кресло и накрытые тканью тела погибших. У них в руках можно заметить кислородные маски.

Сегодня близ Актау разбился пассажирский самолет. Воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров. В оперативном штабе Азербайжана заявили, что оба пилота, предположительно, погибли.

В Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список выживших при авиакатастрофе близ Актау. Их доставили в больницы.

Позже МЧС РК показало кадры с места происшествия в Мангистауской области, где рухнул самолет азербайджанской авиакомпании.