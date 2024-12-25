Блогер поделился кадрами с места крушения самолета в Актау (фото, видео)
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Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Insatagram-аккаунт кадры с места крушения самолета. На фото и видео видны тела погибших, передает NUR.KZ.
Внимание! Фото и видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!
На фото и видео видны обломки самолета, сожженная поблизости трава, буквально вырванное из салона кресло и накрытые тканью тела погибших. У них в руках можно заметить кислородные маски. Неподалеку от места происшествия находятся кареты скорой помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
При этом сообщается, что выжили 28 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204790-bloger-podelilsya-kadrami-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-aktau-foto-video/