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Блогер поделился кадрами с места крушения самолета в Актау (фото, видео)

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Кадр из видео: очевидцы

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Insatagram-аккаунт кадры с места крушения самолета. На фото и видео видны тела погибших, передает NUR.KZ.

Внимание! Фото и видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!

На фото и видео видны обломки самолета, сожженная поблизости трава, буквально вырванное из салона кресло и накрытые тканью тела погибших. У них в руках можно заметить кислородные маски. Неподалеку от места происшествия находятся кареты скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

При этом сообщается, что выжили 28 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204790-bloger-podelilsya-kadrami-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-aktau-foto-video/

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