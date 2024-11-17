Жители нескольких микрорайонов Усть-Каменогорска остались без тепла

Ночью жители нескольких микрорайонов остались без тепла из-за порыва тепломагистрали. Определено место порыва и ведутся работы, передает Yk.kz.

Накануне вечером в Усть-Каменогорске произошла коммунальная авария. Как сообщает местное издание, специалисты определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.

На месте работали специалисты АО "Шығыс жылу", представители областного и городского акиматов.

Сообщается, что как только порыв будет устранен, теплоснабжение незамедлительно будет восстановлено. На месте создана комиссия, которая определит причины аварии.

"Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена. Мы благодарим жителей за понимание и просим сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле местных исполнительных органов", - подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Позже Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона. Также он и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Недавно и президент Токаев высказался по данной ситуации и заявил, что срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей на местах.