Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители нескольких микрорайонов Усть-Каменогорска остались без тепла

Опубликовано:

Коммунальная авария
Коммунальная авария. Фото: yk.kz/news

Ночью жители нескольких микрорайонов остались без тепла из-за порыва тепломагистрали. Определено место порыва и ведутся работы, передает Yk.kz.

Накануне вечером в Усть-Каменогорске произошла коммунальная авария. Как сообщает местное издание, специалисты определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.

На месте работали специалисты АО "Шығыс жылу", представители областного и городского акиматов.

Сообщается, что как только порыв будет устранен, теплоснабжение незамедлительно будет восстановлено. На месте создана комиссия, которая определит причины аварии.

"Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена. Мы благодарим жителей за понимание и просим сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле местных исполнительных органов", - подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Позже Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона. Также он и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Недавно и президент Токаев высказался по данной ситуации и заявил, что срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей на местах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188439-zhiteli-neskolkih-mikrorayonov-ust-kamenogorska-ostalis-bez-tepla/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie