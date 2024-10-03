Отопительный сезон стартовал в Сарани: когда жители почувствуют тепло в домах
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В городе Сарани начался отопительный сезон: объявлено о запуске локальных и центральных котельных, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Еркина Баулыкова.
Аким Сарани в своем официальном аккаунте в Instagram прокомментировал начало отопительного сезона.
По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что сейчас идет прогрев системы.
По его словам, из-за больших размеров котельной сначала прогревается сам котел и магистральная система протяженностью 11 км, после чего температура начинает постепенно повышаться.
"Согласно программному обеспечению и всем технологическим настройкам, которые должны быть, мы поднимаем под 20-25 градусов в среднем. Будем работать, думаю, в эти выходные мы до какого-то показателя дойдем, а уже ощутимые результаты получим где-то к 10 октября", - заявил аким.
Еркин Баулыков добавил, что 74 километра магистральных сетей полностью заполнены водой.
"Будем нагонять температуру, прогревать и доводить ее до домов. В последующем будем настраивать каждый дом совместно с жителями этих домов для того, чтобы никаких проблем уже не было в дальнейшем", - сообщил он.
Напомним, также 27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.
Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169433-otopitelnyy-sezon-startoval-v-sarani-kogda-zhiteli-pochuvstvuyut-teplo-v-domah/
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