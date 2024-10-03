Отопительный сезон стартовал в Сарани: когда жители почувствуют тепло в домах

В городе Сарани начался отопительный сезон: объявлено о запуске локальных и центральных котельных, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Еркина Баулыкова.

Аким Сарани в своем официальном аккаунте в Instagram прокомментировал начало отопительного сезона.

По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что сейчас идет прогрев системы.

По его словам, из-за больших размеров котельной сначала прогревается сам котел и магистральная система протяженностью 11 км, после чего температура начинает постепенно повышаться.

"Согласно программному обеспечению и всем технологическим настройкам, которые должны быть, мы поднимаем под 20-25 градусов в среднем. Будем работать, думаю, в эти выходные мы до какого-то показателя дойдем, а уже ощутимые результаты получим где-то к 10 октября", - заявил аким.

Еркин Баулыков добавил, что 74 километра магистральных сетей полностью заполнены водой.

"Будем нагонять температуру, прогревать и доводить ее до домов. В последующем будем настраивать каждый дом совместно с жителями этих домов для того, чтобы никаких проблем уже не было в дальнейшем", - сообщил он.

Напомним, также 27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.

Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).